В России угрожают сократить время принятия решения о применении ядерного оружия: что происходит

Страна-оккупант может сократить время принятия решения по применению ядерного оружия , предусмотренное официальной доктриной РФ. Это может произойти, если Москва вдруг надумает, что "угрозы растут ".

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Об этом, ссылаясь на слова главы комитета обороны российской Госдумы Андрея Картаполова, сообщает Reuters. Следует отметить, что в последнее время диктатор и кремлевские чиновники активно распространяют ядерные угрозы.

"Если мы увидим, что вызовы и угрозы возрастают, это означает, что мы можем что-то исправить сроки применения ядерного оружия и решение о применении", – заявил Картаполов.

Журналисты напоминают, что российская агрессия против Украины спровоцировала наибольшее противостояние между Россией и Западом после Кубинского кризиса 1962 года. В мае глава Кремля Владимир Путин заявил, что РФ может изменить свою официальную ядерную доктрину и условия, при которых такое оружие могут применить.

Ядерная доктрина России в 2020 году определяет, что кремлевский диктатор может объявить об использовании ядерного оружия в качестве ответа на нападение с применением оружия массового поражения или обычного вооружения, "когда под угрозой стоит само существование государства". РФ является крупнейшим ядерным государством мира, а вместе с США они хранят 88% запасов всего атомного оружия на планете.

Напомним, секретарь СНБО Александр Литвиненко заявил, что в случае провала российской оккупационной армии в войне против Украины диктатор Владимир Путин может приказать о применении ядерного оружия. В таком случае речь может идти о тактическом ядерном оружии, направленном против Украины.

Ранее сообщалось, что на встрече с пропагандистами 5 июня российский диктатор Владимир Путин в очередной раз пригрозил использовать ядерное оружие и призвал Запад "не относиться легкомысленно" к ядерной доктрине страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце мая российский диктатор Владимир Путин по поводу возможного предоставления Украине права бить по территории РФ западным оружием намекнул на возможность ядерного удара. Причем, таким ударом РФ грозит "малым странам НАТО".

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