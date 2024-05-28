'Должны понимать, с чем играют': Путин публично пригрозил 'малым странам' НАТО. Видео

Российский диктатор Владимир Путин по поводу возможного предоставления Украине права бить по территории РФ западным оружием намекнул на возможность ядерного удара. Причем таким ударом РФ грозит "малым странам НАТО".

Так Путин прокомментировал для пропагандистов РФ призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга предоставить Украине право наносить по территории РФ свои удары. Предоставление такого разрешения поддержали "малые страны НАТО", в частности, страны Балтии и Восточной Европы.

"Представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, должны осознавать, с чем они играют. Они должны помнить о том, что это, как правило, государства с небольшой территорией и очень плотным населением. В этом они должны отдавать себе отчет, прежде чем говорить о нанесении удара вглубь российской территории", – заявил Путин.

В то же время он выразил сомнения, что в случае военного столкновения европейских стран и России США придут на помощь своим союзникам по НАТО.

"Постоянная эскалация может привести к серьезным последствиям. Если эти серьезные последствия будут наступать в Европе, как поведут себя Соединенные Штаты, имея в виду наш паритет в сфере стратегических вооружений? Трудно сказать. Они хотят глобального конфликта? Мне кажется, они бы предпочли договариваться в сфере стратегических вооружений", – считает Путин.

Кроме того, диктатор РФ утверждает, что "все происходящее на подступах к Харькову спровоцировали страны НАТО".

Как сообщал OBOZ.UA, генсек НАТО Столтенберг призвал страны Альянса снять "некоторые ограничения" на применение оружия, предоставленного Украине. По его словам, Украина имеет право защищаться, и эта защита должна предусматривать удары по военным объектам в РФ.

Польша, Швеция и страны Балтии поддержали эту позицию, Германия и Италия высказались против. А госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не поощряют применение западного оружия для ударов по РФ, однако Украина имеет право самостоятельно решать, как вести войну.