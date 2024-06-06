'Не стоит воспринимать это легкомысленно': Путин снова пригрозил применить ядерное оружие

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз пригрозил использовать ядерное оружие и призвал Запад "не относиться легкомысленно" к ядерной доктрине страны-агрессора. Военный преступник заявил, что РФ "может использовать все доступные средства, если ее суверенитет или территориальная целостность будут поставлены под угрозу".

Так диктатор ответил на вопрос о рисках ядерной войны из-за войны, которую РФ начала против Украины. Глава Кремля, как пишут российские издания, в среду, 5 июня, провел встречу с главами информационных агентств.

Путин сказал, что Запад неоднократно обвинял Москву в бряцании ядерным оружием, но выдал, что это мол неправильно, ведь Соединенные Штаты Америки применили ядерное оружие против Японии во Второй мировой войне.

Президент страны-агрессора сказал, что ядерная доктрина РФ допускает применение ядерного оружия в ответ на "ряд угроз".

"По какой-то причине Запад считает, что Россия никогда не будет его использовать. У нас есть ядерная доктрина, посмотрите, что в ней написано. Если чьи-то действия угрожают нашему суверенитету и территориальной целостности, мы считаем возможным использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства. К этому не следует относиться легкомысленно, поверхностно", – выдал диктатор.

Как сообщал OBOZ.UA, Путин 5 июня выступил перед информагентствами, пожаловавшись на Украину и Запад. Он шестой раз за этот год заявил, что РФ якобы целых восемь лет "водили за нос" с Минскими соглашениями, Россия на Украину "не нападала" и западным государствам "не угрожала".

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