В России у призывников будут изымать загранпаспорта: Путин подписал закон

В России продолжают закручивать гайки в отношении призывников – теперь у них решили изымать загранпаспорта. Соответствующий закон во вторник подписал российский диктатор Владимир Путин.

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Документ был опубликован на официальном портале правовой информации РФ. Так, в нем сказано, что россияне, которых призвали в армию или на альтернативную гражданскую службу, должны будут сдавать свои загранпаспорта.

Они будут храниться в миграционном отделе МВД или Центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

Сдать паспорт нужно не позднее чем через пять дней с момента призыва. Вернут документ только после завершения службы.

Если же россиянин, право которого на выезд из страны ограничено, не сдаст паспорт на хранение без уважительной на то причины, его документ признают недействительным.

Отметим, что закон о сдаче загранпаспортов вступит в силу через 180 дней со дня его публикации.

Напомним, что СМИ еще раньше писали о том, что российские призывники будут сдавать свои загранпаспорта в течение пяти дней после объявления призыва. Отмечалось, что РФ официально не объявляла о закрытии границ для военнообязанных, однако на практике делает все, чтобы воспрепятствовать выезду мужчин за пределы РФ.

Там также придумали новый способ ускорить темпы мобилизации. Россиян решили заманивать на войну через SMS.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России придумали новый способ закручивать гайки россиянам, которые не согласны с действующим режимом. Теперь на законодательном уровне решено, что за государственную измену будут сажать на пожизненный срок.

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