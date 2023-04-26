Закручивают гайки: в России одобрили закон о пожизненном лишении свободы за госизмену

В стране-агрессоре России придумали новый способ закручивать гайки россиянам, не согласным с действующим режимом. Теперь на законодательном уровне решено, что за государственную измену будут сажать на пожизненный срок.

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Соответствующий закон в среду, 26 апреля, одобрил Совет Федерации РФ. Ранее максимальное наказание за госизмену в России предусматривало до 20 лет колонии, передают российские пропагандистские издания.

Теперь за выдачу информации, которая содержит государственную тайну, иностранцам, шпионаж, переход на сторону противника или оказание другому государству помощи, направленной против России, человек может оказаться за решеткой до конца жизни.

Кроме того, Совфед страны-агрессора одобрил решение о лишении российского гражданства за дискредитацию армии оккупантов и мародеров. Лишиться гражданства также можно будет за "призывы к экстремизму, посягательство на жизнь чиновника и за организацию вооруженного мятежа".

Также в России увеличили срок за совершение "действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране". Теперь максимальное наказание предусматривает 20 лет заключения, а раньше было 15.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России посадили на семь лет Сергея Клокова – работника столичного управления МВД за "фейки" об армии РФ. Дело было основано на телефонном разговоре, который он провел с полицейским из Киева.

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