В России торжественно похоронили ''вагнеровца'', осужденного за заказное убийство: ''героя'' представили к награде. Фото

В России торжественно похоронили наемника ППК "Вагнер" Руслана Джафарова, ликвидированного на войне в Украине. До того как оккупант стал "вагнеровцем", он был осужден за заказное убийство.

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После "денацификации" очередного российского "героя" представили к награде. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

43-летний Джафаров был родом из Белой Калитвы Белокалитвинского района Ростовской области.

До недавнего времени он отбывал наказание в одной из колонии за заказное убийство предпринимателя. Однако досрочно освободился для участия в войне против Украины.

Похороны ликвидированного оккупанта состоялись 13 февраля. На его похоронах был почетный караул из детей "Юнармии". Кроме того, на церемонии показывали фильм о захватчике.

В администрации американского президента Джо Байдена считают, что потери российской частной военной компании "Вагнер", которой владеет олигарх Евгений Пригожин, в Украине уже перешли отметку в 30 тысяч наемников. При этом, по оценкам правительства США, около 90% из них – бывшие зеки из колоний России.

Между тем, в российском Тамбове продолжает разрастаться кладбище наемников частной военной компании "Вагнер" и военных армии РФ. Все они были ликвидированы во время войны в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине ликвидировали очередного наемника российской частной военной компании "Вагнер", бросившего все в РФ, чтобы уехать на войну убивать мирных граждан. Так, "грузом 200" на родину вернулся 41-летний оккупант – отец пятерых детей Сергей Хармакшанов из Бурятии.

В Башкирии никто не хочет хоронить ликвидированного в Украине "вагнеровца". Семья отказывается это делать, а знакомые говорят, что у них нет денег. Дошло до того, что через социальные сети ищут спонсора похорон.

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