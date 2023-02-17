Окончил только девять классов: ВСУ ликвидировали ''вагнеровца'', который оставил дома пятерых детей и пошел убивать украинцев. Фото

В Украине ликвидировали очередного наемника российской частной военной компании "Вагнер", который бросил все в РФ, чтобы поехать на войну убивать мирных граждан. Так, "грузом 200" на родину вернулся 41-летний оккупант – отец пятерых детей Сергей Хармакшанов из Бурятии.

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Смерть захватчика подтвердила администрация Тункинского района, откуда тот родом. Об этом пишет "Байкал Daily" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В некрологе говорится, что оккупант Хармакшанов Сергей Дабаевич 1981 года рождения окончил всего девять классов средней школы. В 2000-м он пошел в армию и два года проходил срочную службу на территории Северокавказского региона.

Пропагандисты пишут, мол, он даже был награжден медалью "ветеран боевых действий", но не уточняют, в каких еще путинских "спецоперациях" тот принимал участие.

На родине захватчика рассказали только, что после армии Хармакшанов где только не работал: и межевиком БТИ, и охранником в райбольнице, и разнорабочим в стройбригадах.

В декабре 2022 года Хармакшанов, оставив дома пятерых детей, из которых четверо несовершеннолетние, записался добровольцем на участие в войне РФ против Украины. Он пристал в ряды ЧВК "Вагнер", повоевал два месяца и в феврале 2023-го "демилитаризировался". Российского военного преступника похоронили на родине 17 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины ВСУ ликвидировали трех криминальных авторитетов из рядов ЧВК "Вагнер". Речь идет о зэках, завербованных в российских тюрьмах: им было более чем по 50 лет, жестокие преступления они совершали в 90-х.

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