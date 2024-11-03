В России 3 ноября произошло очередное чрезвычайное происшествие на железной дороге. В Башкирии сошли с рельсов более 20 вагонов с углем.

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Уфимская транспортная прокуратура приступила к проверке обстоятельств схода вагонов. Об этом сообщают российские пропагандисты и Приволжская транспортная прокуратура.

Чрезвычайное происшествие произошло на участке пути Иглино – Дёма, отмечается в сообщениях.

"По предварительным данным, 3 ноября 2024 года в ночное время в Республике Башкортостан на перегоне Пост 28 км – Пост 21 км произошел сход с рельс 22 вагонов, гружённых углём. В результате происшествия пострадавших нет. Обстоятельства устанавливаются", – отмечено в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.

Традиционных для большинства заявлений о происшествиях на железной дороге в РФ, случившихся во время полномасштабной российско-украинской войны, формулировок о "постороннем вмешательстве в работу железной дороги" в сообщении региональной транспортной прокуратуры нет. Однако и исключать того, что вагоны сошли с рельс вследствие диверсии пока нельзя.

В прокуратуре также отметили, что на место схода направлен восстановительный поезд со станции Дёма, и похвастались, что задержек движения поездов не допустили.

На месте работает следственно-оперативная группа.

"Уфимская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", – отмечено в сообщении.

Напомним, в конце сентября агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" устроили диверсию на железной дороге на Курщине, по которой перебрасывают обеспечение войскам Путина. Они подорвали железнодорожное полотно примерно в 30 км от областного центра в сторону Орловской области.

Партизаны утверждали, что диверсия ослабила логистическую поддержку и затруднила врагу транспортировку важной военной техники.

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