Агенты 'Атеш' устроили диверсию на железной дороге на Курщине, которой перебрасывают обеспечение войскам Путина. Видео

Диверсанты подорвали железнодорожное полотно в Курской области РФ. Взрыв произошел на участке, через который проходят российские военные грузы в этот район боевых действий.

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Диверсию устроили агенты военного партизанского движения "Атеш". Они опубликовали соответствующие кадры.

Согласно данным движения, был подорван релейный шкаф на одной из ключевых железнодорожных веток, через которую ВС РФ доставляют технику и боеприпасы на курский отрезок фронта. Это произошло примерно в 30 км от областного центра в сторону Орловской области.

Отмечается, что эта ж/д линия имеет и в целом стратегическое значение ля путинской войны. Ведь она обеспечивает постоянное снабжение российской армии на передовой.

Поэтому нарушение ее работы, подчеркнули партизаны, ослабляет логистическую поддержку и затрудняет врагу транспортировку важной военной техники.

"Пока ВС РФ продолжают чувствовать себя в безопасности, мы продолжаем наносить удары по их жизненно важной инфраструктуре", – добавило движение "Атеш".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 11 сентября в Ямало-Ненецком автономном округе РФ двое школьников, один из которых является сыном участника войны против Украины, сожгли вертолет Ми-8. Они пробрались на территорию аэропорта в городе Ноябрьск, где стоял борт, и устроили пожар.

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