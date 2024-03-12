В России сообщили о смерти двоюродного брата Путина: что о нем известно

В России якобы скончался 91-летний Евгений Путин, которого называют двоюродным братом кремлевского диктатора Владимира Путина. Он был ивановским врачом-урологом, который "ставил на ноги своих пациентов" в период 1970-90- х гг.

Об этом 12 марта сообщили российские издания. Отмечается, что сын умершего родственника Путина является зампредом в "Газпроме", а дочь владеет одной из крупнейших угольных компаний в РФ.

Примечательно, что в сети есть фактически лишь одно фото Евгения Пунина. Россияне пишут, что его похоронили несколько дней назад, но информацией о причинах и обстоятельствах смерти они не владеют.

"В конце февраля он отметил свое 90-летие в Суздале в доме сына Михала, говорил одноклассник дочери дочери Евгения Михайловича. Похороны состоялись 10 марта", – говорится в сообщениях.

По данным росСМИ, семья Евгения Путина жила в Иваново на улице Сакко где-то до 2002 года, потом переехала в Москву после прихода к власти Владимира Путина, а позже поселилась в Суздале.

Сын "двоюродного брата" диктатора занимает пост заместителя председателя правления "Газпрома" и входит в правление компании. Кремлевский спикер Дмитрий Песков сам говорил, что это – "дальний родственник" Путина, с которым тот не общается.

Дочь Евгения Путина Анна сейчас носит фамилию Цивилева, так как замужем за губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. В 2018 году она получила от мужа 70% компании "Колмар" – одного из крупнейших российских угледобывающих предприятий.

"В конце февраля прошлого года Евгений Путин отметил 90-летний юбилей. Это ведущий ивановский врач-уролог, который ставил на ноги своих пациентов в период 1970-90- х гг." – пишут пропагандисты, даже не публикуя фото с его похорон.

Как сообщал OBOZ.UA, биографию российского диктатора, как и его семью, тщательно скрывают от общественности, но кое-что о них описала в своей книге польская журналистка и юристка Кристина Курчаб-Редлих. Она рассказала, как Путина воспитал отец-садист и почему Сталин стал его божеством.

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