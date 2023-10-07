Сколько крови на его руках: как Путина воспитал отец-садист и почему Сталин стал его божеством

Седьмое октября – черная дата для Украины, ведь именно в этот день родился президент-агрессор России Владимир Путин, развязавший против нашего государства кровавую войну. Русские создали себе из него не просто царя, а настоящего идола. При том, что они толком не знают, кто именно ими руководит. Биографию Путина, как и его семью, тщательно скрывают от общественности. И даже в той информации, которая просачивается в публичное пространство, есть много белых пятен.

Впрочем, эту тему уже давно исследует польская журналистка и юристка Кристина Курчаб-Редлих. По результатам полутора десятилетий своей работы она написала книгу "Вова, Володя, Владимир. Тайны России Путина" (2016). OBOZREVATEL собрал самое интересное из ее воспоминаний об этой работе.

Приемный ребенок, которого не любили

Едва ли не самая большая тайна в жизни бывшего офицера советского КГБ – это его происхождение. Курчаб-Редлих утверждает, что женщина, которую в момент прихода Путина к власти показали гражданам, не является его биологической матерью. Настоящая мать кремлевского диктатора, по ее словам, жила в Грузии. Ее звали Вера Путина, и умерла она в мае этого года в возрасте 97 лет.

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Журналистка рассказала, что ей удалось встретиться с этой женщиной в грузинском селе Метехи недалеко от Тбилиси, где та жила, и пообщаться. Вера Николаевна рассказала ей, что еще совсем молодой родила сына от женатого мужчины по имени Платон Привалов. И что произошло это не в 1952 году, как утверждает официальная биография кремлевского диктатора, а в 1950 году. Но дата верная – 7 октября. Через год после того женщина поехала на практику от техникума, где училась, в Ташкент, а маленького сына оставила со своими родителями.

Именно в Ташкенте Вера встретила грузина Георгия Осепашвили и впоследствии вышла за него замуж. Супруги поселились в селе Метехи, куда мать позднее попросила привезти ей трехлетнего сына. Первое время мальчик не понимал, что происходит, потому что считал своей матерью бабушку. И тут такая перемена.

Приемный отец очень быстро начал проявлять агрессию к Владимиру. Вера Путина вскоре родила ему общих детей, и сын жены начал сильно раздражать его, ведь внебрачные дети считались в Грузии позором для семьи. Осепашвили выпивал и избивал пасынка, жестоко с ним обращался, что впоследствии, как утверждает журналистка, побудило парня записаться на спорт. Так он начал заниматься самбо, а потом дзюдо. Увлечение спортом подарит Путину друзей, с которыми он позже создаст фактически преступную группировку, которая захватит власть в России и завладеет всеми ее ресурсами.

Сестра приемного отца также пыталась избавиться от бремени, отдав Владимира родственнику-военному в Тбилиси. Но там почему-то мальчик не прижился, и его снова вернули к матери и отчиму-тирану.

По словам Курчаб-Редлих, ей удалось пообщаться с друзьями детства Путина и они рассказали ей, что в юные годы тот был несчастным человеком. Он постоянно был голоден и плохо одет. А единственным занятием, которое его радовало, была рыбалка.

В результате ненависть отчима к Путину достигла таких масштабов, что матери пришлось снова отправить его к бабушке с дедушкой в свой родной город Терехино на Урале. Парню на тот момент было 9 лет. После этого он с биологической матерью уже не виделся.

Вскоре Владимира, который был не особо нужен даже родным бабушке с дедушкой, еще раз отослали – передали родственникам в Ленинград (теперь это Санкт-Петербург). Этими родственниками были Мария и Владимир Путины, которые и стали его "официальными" родителями.

По данным журналистки, у супругов было два собственных сына Альберт и Виктор. Но они оба умерли еще юными: Альберт – до войны, а Виктор – во время блокады. Чтобы утешить 42-летнюю женщину, ей просто отдали далекого родственника, оставшегося фактически беспризорником. Соседи не видели, чтобы она ходила беременной, – сын просто однажды появился в семье. С этого началась официальная биография президента России. Кстати, второй отчим его тоже не любил и поднимал на него руку. Но уже за хулиганские выходки.

Любовь к Сталину и сильной руке

По свидетельству журналистки, новый приемный отец Путина был человек непростой. Во время войны он служил в НКВД, а прежде воевал в Финляндии – во время той войны СССР захватил и присоединил к России Карелию. Впрочем, после войны семья Владимира Спиридоновича все равно жила бедно, что повлияло на самооценку и интересы приемного сына.

Однако влиятельности отчима хватило на то, чтобы сделать Путину новые документы. Так приемыш стал на 2 года младше и снова пошел в первый класс школы. Скрыть обман было относительно легко, ведь мальчик был маленького роста и худой, поэтому выглядел моложе своих лет.

Новый отчим был ярым коммунистом, сторонником Ленина и Сталина. Эту любовь он привил пасынку. Курчаб-Редлих утверждает, что Спиридон Путин, отец Владимира Путина-старшего, служил при Сталине поваром. То есть у него явно были какие-то заслуги, которые позволили ему приблизиться к диктатору и выжить во время красного террора. Вероятно, это повлияло и на мнение его сына, которое он, в свою очередь, заложил Владимиру-младшему

Именно так будущий президент России в те годы начал ценить сильную руку и умение приспосабливаться, что впоследствии повлияет на его стиль управления и способ формирования окружения. Сталина Путин в юности уважал настолько, что повесил на стену дома, где жил, его портрет даже после 20-го съезда Компартии СССР. Именно на нем Никита Хрущев провозгласил начало развенчания культа личности диктатора и его начали убирать отовсюду. Но только не из головы будущего президента РФ.

Страх правды

Такое детство способствовало тому, что Путин вырос социопатом, считает Курчаб-Редлих. Постоянные переезды туда-сюда, насилие в семье, бедность и унижения отняли у него главное – чувство безопасности, которое является ключевым для человека в первые годы его жизни. Много боли и страха в детстве делает социопата нечувствительным к этим эмоциям в дальнейшем. Сочувствие становится для него чужеродным понятием, а личные интересы – ключевым двигателем.

Со временем, построив карьеру, не в последнюю очередь благодаря приспособленчеству, Путин достиг таких высот, которые обеспечили ему безнаказанность практически за любые проступки. Единственное, чего он действительно боится, – это правда. Достаточно вспомнить его историю с женами, любовницами и детьми. О разводе с первой женой Людмилой Путин сообщил не сразу, дочерей от этого брака он называет "эти женщины", а отношения с Алиной Кабаевой и Светланой Кривоногих и общих с ними детей не признает.

Именно страхом Путина перед правдой объясняет Курчаб-Редлих гибель журналиста Артема Боровика, который одним из первых узнал о биологической матери тогда еще руководителя ФСБ еще до его избрания на пост президента РФ в 2000 году. К тому, чтобы правда всплыла на поверхность, проявили интерес влиятельные чеченцы.

Именно чеченский бизнесмен Зия Бажаев должен был отвезти Боровика после встречи с Верой Путиной в Киев в марте 2000 года. По словам исследовательницы, они частным бортом летели за убедительными доказательствами того, что кандидат в президенты, преемник Бориса Ельцина – лжец, который ради карьеры отказался от собственной матери. Это должно было стать сокрушительным ударом по имиджу Путина, быстро нарастившего свой политический рейтинг "успешной" военной кампанией в Чечне. Но на взлете частный Як-40Д потерпел крушение и упал у взлетной полосы. Все 5 членов экипажа и 4 пассажира погибли на месте. Журналистка называет их первыми жертвами российского президента.

В дальнейшем ложь стала ключевым политическим инструментом Путина. Он врал обо всем – о своей личной жизни, о политических и военных намерениях, переписывал историю. Но русский народ, несмотря на то, что все это вранье было очень грубым и очевидным, принял это. В результате такой симбиоз диктатора и его смиренного народа привел к началу самого кровавого после Второй мировой войны вооруженного конфликта – российской агрессии в Украине.

Курчаб-Редлих отмечает, что вся эта ложь о жизни Путина не имела бы никакого значения, если бы от его действий не зависела судьба миллионов людей и если бы те, кто пытались раскрыть правду о нем, не заплатили за это своей жизнью.

"Это все не важно было бы, если бы от этого человека не зависела судьба людей, погибших из-за того, что они хотели много знать о его детстве, если бы он не влиял на судьбы людей, стран и вообще мира. Если бы этот человек был человеком с психологией как у других... А вы мне ответьте все, кто говорит, что это неправда. Что принес Путин в нашу жизнь? Он принес благополучие, порядок, покой или он принес войну, нищету, несчастья? И сколько крови на его руках?" – спросила журналистка.

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