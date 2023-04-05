В России сообщили о падении украинского самолета в Брянской области и показали фото пилота

В России утверждают, что в Брянской области якобы упал "украинский легкомоторный самолет". Пилот выжил – его якобы задержали, изъяли оружие и допросили. Мужчина заявил, что он гражданский и якобы "выполнял заказ по проверке украинской ПВО".

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В погрануправлении ФСБ РФ опубликовали фото с места событий и видео допроса. Также утверждается, что "украинский летчик" якобы "попытался скрыться на территории Украины", а пограничники якобы зафиксировали нарушение границы РФ (чтобы посмотреть все кадры, доскролльте новость до конца).

Сотрудники спецслужбы страны-агрессора на камеру допросили "украинского летчика".

"Задача была такая: лететь на малой высоте за ведущим и по команде ведущего сфотографировать, когда он скажет", – говорит мужчина на видео.

Он рассказал, что якобы выполнял заказ по проверке украинской ПВО за 50 тысяч гривен: следовал за другим самолетом и не знал, что летит над РФ.

Самолет приземлился в поле в Клинцевском районе. Местные жители якобы заметили его и сообщили о правоохранителям, после чего сотрудники ФСБ, минобороны РФ и росгвардии нашли пилота. Он якобы пытался скрыться в лесу.

Мужчина сообщил, что он гражданский, но в ФСБ РФ считают, что летчик на самом деле занимался разведкой по заданию ВСУ. В российской спецслужбе утверждают, что якобы нашли "присыпанные землей" автомат, боеприпасы и бронежилет. Пилот сказал, что все это ему дали для защиты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Вечером 5 апреля в Москве загорелось здание минобороны. Возгорание началось с кабинета на третьем этаже.

– 3 апреля в России заявили об атаке дронов на Севский район Брянской области. Беспилотник якоб сбросил взрывчатку на военкомат и здание полиции.