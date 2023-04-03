Под ударами военкомат и полиция: Брянскую область атаковали беспилотники, есть повреждения
Вечером в понедельник, 3 апреля, в России заявили об атаке беспилотников на Севский район Брянской области. Сообщалось, что БПЛА сбросил взрывчатку на военкомат и здание полиции.
Об этом в Telegram написал губернатор Брянской области Александр Богомаз. В атаке он обвинил Вооруженные силы Украины.
Сначала в результате сброса взрывного устройства с беспилотника было повреждено здание районного военкомата. "Оперативные службы работают на месте", – писал губернатор.
Спустя примерно полчаса Богомаз заявил о новой атаке БПЛА – в этот раз взрыв прогремел вблизи здания МО УМВД. По данным местных властей, никто не пострадал.
Богомаз не сказал, в каком именно населенном пункте произошла "бавовна", но, судя по картам, и военкомат, и здание полиции находятся в городе Севск.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– В Брянской области России депутаты областной думы хотели обязать жителей региона оплачивать работу ПВО. Соответствующие суммы планировали включить в платежки за коммунальные услуги.
– На крупной птицефабрике в Брянской области, РФ, произошел масштабный пожар. Она расположена недалеко от границы с Украиной.
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