Под ударами военкомат и полиция: Брянскую область атаковали беспилотники, есть повреждения

Вечером в понедельник, 3 апреля, в России заявили об атаке беспилотников на Севский район Брянской области. Сообщалось, что БПЛА сбросил взрывчатку на военкомат и здание полиции.

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Об этом в Telegram написал губернатор Брянской области Александр Богомаз. В атаке он обвинил Вооруженные силы Украины.

Сначала в результате сброса взрывного устройства с беспилотника было повреждено здание районного военкомата. "Оперативные службы работают на месте", – писал губернатор.

Спустя примерно полчаса Богомаз заявил о новой атаке БПЛА – в этот раз взрыв прогремел вблизи здания МО УМВД. По данным местных властей, никто не пострадал.

Богомаз не сказал, в каком именно населенном пункте произошла "бавовна", но, судя по картам, и военкомат, и здание полиции находятся в городе Севск.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Брянской области России депутаты областной думы хотели обязать жителей региона оплачивать работу ПВО. Соответствующие суммы планировали включить в платежки за коммунальные услуги.

– На крупной птицефабрике в Брянской области, РФ, произошел масштабный пожар. Она расположена недалеко от границы с Украиной.

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