В России внесли в реестр экстремистов и террористов шахматиста Гарри Каспарова: что это значит

Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов известного шахматиста и оппозиционного политика Гарри Каспарова. В организации отметили, что против него возбуждено уголовное дело по статье об экстремизме и терроризме.

Официально о возбуждении дела против Каспарова по такой статье еще не сообщалось. После включения в список "иностранных агентов" политика в РФ неоднократно желали привлечь к ответственности по неуплате штрафов, применяемых к "иноагентам".

После включения в список "террористов и экстремистов" банки РФ должны остановить обслуживание счетов шахматиста и заморозить все его средства. Однако политик покинул РФ еще в 2013 году и не имеет активов в этой стране.

Как известно, Каспаров является основателем "Форума свободной России". В феврале 2023 года в РФ признали форум "нежелательной" организацией. Российские правозащитники предполагают, что уголовное дело против Каспарова может быть связано именно из-за деятельности "нежелательной организации".

В конце 2023 года в РФ сообщали о "преступлении": форум Каспарова провел аукцион в поддержку воюющих в составе ВСУ российских добровольцев.

Как сообщал OBOZ.UA, другого оппозиционного политика РФ Алексея Навального также вносили в перечень "террористов и экстремистов". Это произошло еще в 2022 году, после чего оппозиционер был заключен по шести статьям об "экстремизме".

Уже тогда предполагалось, что Навальный не будет обычным узником, и его, скорее всего, лишат жизни.