'Об этой акции должны узнать все': вдова Навального призвала россиян устроить 'бунт' против Путина

Вдова российского оппозиционного политика Алексея Навального Юлия Навальная призвала россиян устроить "бунт" против диктатора Владимира Путина. Она призвала россиян прийти в избирательные участки в полдень 17 марта и выразить свой протест против переизбрания Путина президентом.

Тем, кто посетит избирательные участки, предлагается либо проголосовать против Путина за любого из трех других кандидатов, либо портить бюллетень. Соответствующее видео с призывом к россиянам было опубликовано на YouTube-канале Алексея Навального.

Принявшие участие в акции сторонники оппозиции смогут проявить свой протест против Путина, не нарушая действующего законодательства РФ.

"Об этой акции должны узнать все, уговорите одного человека прийти с вами. Если мы придем одновременно, наш голос раздастся громче. Это ни в коем случае не выборы, Путин ни в коем случае не будет легитимным президентом ни для нас с вами, ни для всего мира". Но в полдень 17 марта мы можем прийти и увидеть друг друга, увидеть, что нас много, и мы сильны", – сказала Навальная в обращении к россиянам.

Эту акцию за две недели перед своей смертью поддержал Алексей Навальный.

"Теперь вы все знаете, что нас, всех любящих и поддерживающих Алексея, кто разделяет его идеи, нас на самом деле очень много. И до тех пор, пока мы друг у друга, ничего не закончилось. Лучший способ не терять это ощущение единства – это чаще оказываться рядом", – говорит Навальная.

Накануне сайт, посвященный акции "Полдень против Путина", был заблокирован российским регулятором "Роскомнадзора".

Выборы президента России намечены на период с 15 по 17 марта 2024 года. Благодаря внесенным в Конституцию России изменениям, российский диктатор Путин получил возможность обрести президентский пост в пятый раз (также и в шестой раз). Первый раз он вступил на должность в 2000 году.

Напомним, что в Москве в пятницу, 1 марта, прошло прощание с оппозиционным российским политиком Алексеем Навальным. На Борисовском кладбище и возле храма "Утоли моя печали", где проходила церемония, силовики увеличили охрану. Ранним утром возле церкви собралось не менее сорока полицейских машин разного размера, а вдоль дороги были установлены металлические барьеры и дежурил ОМОН.

Сторонники Навального заметили снайперов на крышах домов рядом с церковью, в которой проходило прощание с политиком.

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