Министерство обороны России, по меньшей мере, вдвое уменьшает реальные потери своей армии на войне в Украине. Один из российских офицеров рассказал, что такая ситуация, в частности, в его бригаде – официально ликвидировано 6 тысяч оккупантов, а на самом деле 12 тысяч.

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Соответствующее видео публикуют российские Telegram-каналы. По словам военного, на самом деле потерь "дох*ра", но на бумаге "перерасход".

"В моей бригаде на 200% перерасхода, 200% личного состава еще числится в штате. Да и бригада у меня дох*ра людей потеряла, около 12 тысяч. Официально 6000, а так – 12 тысяч", – со скорбным видом рассказал военный преступник.

Автор Telegram-канала, со своей стороны, задался вопросом, каким тогда может быть реальное количество российских потерь в войне.

"Если только в одной бригаде 12 тысяч потерь, сколько же погибло мужчин за все время войны? Почему Минобороны скрывает реальные потери?" – говорится в сообщении.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро 18 июля 2024 г. Россия потеряла в полномасштабной войне против Украины 563 640 личного состава своей армии убитыми и ранеными. Только за последние сутки на украинской земле "демилитаризовали" 1130 российских оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Интернет-издание The Moscow Times с главным офисом в Нидерландах сообщило, что Федеральная служба государственной статистики РФ засекретила статистику о смертности своих граждан по внешним причинам. Сюда относятся и данные, по которым ранее сами россияне имели хоть какое-то представление об их потерях в войне против Украины.

– По данным Telegram-канала "Досье Шпиона", на Торецком направлении на передовой в Украине пропали без вести 194 боевика "ДНР" из 109-го отдельного стрелкового полка 8-й общевойсковой армии ВС страны-агрессора России. Эти оккупанты исчезли в течение трех недель штурмовых действий на этом участке фронта.