Не успел Путин всех запутать путанными рассказами о том, почему морковь дороже бананов, хотя мировые цены на продовольствие растут... как цены нанесли ответный удар.

Прямо в день прямой линии президента, где он говорил об инфляции в 5,9 или 6% Росстат опубликовал информацию о росте цен за последнюю неделю 22-28 июня. И знаете, что?

Инфляция подскочила вдвое!

За неделю цены выросли на 0,23%, что в пересчете на годовые темпы роста составляет 12,7%.

Предыдущая неделя: 0,12% и 6,4% годовых.

Да, на сахар и масло цены в этом году вручную прижали. Но зато скакнули другие — картофель (94% к концу прошлого года), морковь (124%), капуста (75%)... Самые что ни на есть товары повседневного спроса.

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Вода дырочку найдет. Инфляция прорвется так или иначе, какие бы административные рогатки правительство ни выставляло... Наоборот, что бы правительство не делало — становится только хуже. Потому что делает оно совсем не то, что надо.

Причина вовсе не в мировых ценах. А в девальвации рубля, которая сделала сверхвыгодным экспорт продовольствия. А сельское хозяйство не в состоянии быстро нарастить его выпуск.

И от мер ЦБ — ожидается повышение его ключевой ставки сразу на 1 процентный пункт - ситуация будет только хуже: дорогие кредиты будут удорожать продовольствие...

Просто удивительно, как власти не видят очевидного. Спасет не всеобъемлющая система контроля цен (чистый социализм, сколько бы правительство ни прикрывалось заявлениями, что это "рыночные методы") - а только экономический рост. Но все, что делает правительство и ЦБ — лишь тормозит его.

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