В России сбежавший из воинской части ''мобик'' поджег жилой дом: есть погибший и пострадавшие. Фото

В России мобилизованный военнослужащий Сергей Клевцов сбежал из воинской части в Северодвинске Архангельской области и поджег дом. Примечательно, что россиянина призвали в ряды оккупационной армии несмотря на непогашенную судимость за кражу.

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В результате его действий погибла женщина, также пострадали люди, в том числе ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мобилизованный устроил пожар в двухэтажном жилом доме в Архангельске ночью 9 апреля. Российский военный имеет непогашенную судимость и находится под административным надзором полицейских.

По информации СМИ, "мобик" сбежал из центра для мобилизованных 7 апреля и сразу же отправился в гости к своему сослуживцу Роману Петрову в Архангельск. В ночь на 9 апреля они поругались, и сослуживец с женой выгнали Клевцова из своего дома.

Полиции мобилизованный рассказал, что из мести поджег детскую коляску в подъезде дома, из-за этого начался пожар. В результате происшествия погибла 49-летняя жительница дома. Кроме того, пострадали 7-летний ребенок и 55-летний мужчина.

Напомним, в Белгородской области российские военные 1-й танковой армии, "прославившейся" преступлениями, совершенными на территории РФ, устроили стрельбу в бане. Их "водные" процедуры закончились тройным убийством и сгоревшей баней.

Ранее сообщалось, что в России начался новый набор "добровольцев" на войну в Украине. Для этого военкоматы массово рассылают повестки для "проверки учетных данных". В Воронежской области этот процесс уже стартовал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Плавна Брянской области (РФ) российский мобилизованный взял в заложники офицеров и своих сослуживцев. Он был вооружен автоматом и гранатами. Пропагандистские СМИ писали, что это произошло после того, как мужчина узнал, что его племянники-оккупанты стали "двухсотыми" на войне против Украины.

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