В России мобилизованный, вооруженный автоматом, взял в заложники около 10 военных

В деревне Плавна Брянской области (РФ) российский мобилизованный взял в заложники офицеров и своих сослуживцев. Он был вооружен автоматом и гранатами.

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Пропагандистские СМИ писали, что это произошло после того, как мужчина узнал, что его племянники-оккупанты стали "двухсотыми" на войне против Украины. Деталей о мотивах преступника нет, хотя, как утверждает один из Telegram-каналов, военный якобы не выдвигал никаких требований.

Заложников – трех офицеров и от трех до пяти мобилизованных – он удерживал в местном доме культуры вечером 1 апреля.

Личность мобилизованного известна (хотя его имя не раскрывается), это 35-летний житель Самарской области. Он служит в в/ч 44073 (43-я гвардейская ракетная дивизия).

Дом культуры окружила полиция, а близлежащие дороги перекрыли. С "мобиком" работали переговорщики. Предварительно, через час командиру воинской части мобилизованного удалось уговорить его сдаться и отпустить военных.

Официальные представители армии страны-агрессора инцидент никак не комментировали.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Недавно российские мобилизованные из Тувы, участвующие в войне против Украины на Запорожском направлении, пожаловались, что командование держит их в подвале и не выпускает, фактически взяв в плен.

– А в Пермском крае (РФ) "мобикам" выдают свечи, которые якобы должны защитить солдат. Мол, они помогут "изгнать злых духов" и отвернуть пули. Зажигать их советуют прямо в бою.

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