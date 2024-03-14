В России рухнул вертолет Ми-8 с 20 людьми на борту: есть погибшие

В Магаданской области страны-агрессора России утром в четверг, 14 марта разбился вертолет Ми-8. На его борту было более 20 человек. По предварительным данным, два человека погибли.

Об этом сообщили российские пропагандистские издания. Как пишут росСМИ, вертолет россиян упал в районе месторождения "Кварцевая сопка" в Северо-Эвенском районе области в 13 километрах от поселка Кварцевый.

Ми-8 перевозил 20 рабочих одного из местных рудников, также на борту было два члена экипажа. Судьба остальных находившихся на борту людей неизвестна.

"По предварительным данным, при вывозе вахтовиков в районе аварии были сложные метеоусловия, техника могла не выдержать, человеческий фактор также рассматривается", – рассказали в экстренных службах страны-агрессора.

Позже там заявили, что крушение Ми-8 с рабочими мог спровоцировать отказ двигателя в сложных метеоусловиях.

К месту аварии направляются спасатели.

Российский издания пишут, что рейс выполнялся в целях перевозки работников золоторудного месторождения.

Напомним, что 12 марта в России над аэродромом "Северный" в Ивановской области загорелся самолет Ил-76. Борт разбился, над местом ЧП поднялся черный дым. В результате инцидента самоликвидировались 16 военнослужащих РФ из Твери и Оренбурга. Предварительно, на борту в качестве пассажиров находились летчики страны-агрессора. По другой информации – российские офицеры-операторы ДРЛО.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 13 марта дроны атаковали сразу три российских нефтеперерабатывающих завода – в Рязани, в Кстово (Нижегородская область) и Киришах (Ленинградская область). Эти удары являются продолжением ряда спецопераций по вражеским НПЗ, начатым ранее украинской спецслужбой.

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