В России резко выросло количество мобиков, которые не хотят воевать: данные СМИ

В течение весны этого года в РФ значительно возросло количество мобилизованных, которые отказываются участвовать в преступной войне, которую российский диктатор Владимир Путин развязал в Украине. Количество возбужденных уголовных дел против таких военнослужащих за период с осени прошлого года перевалило за тысячу.

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Об этом пишут российские СМИ и приводят данные гарнизонных военных судов. Отмечается, что резкий рост количества "мобилизационных" дел начался в марте этого года.

Так, по данным российских медиа, за март в суды поступило почти 400 таких дел. Данные за неполный апрель показывают, что поток не сокращается.

А всего с осени 2022 года после начала мобилизации в России в гарнизонные военные суды РФ поступило 1064 дела против отказников.

Большинство уголовных производств было возбуждено по статье 337 УК РФ – самовольное оставление части во время мобилизации. Всего в суды поступило 951 дело по этой статье, из них в 586 уже было принято решение.

Второе место занимают дела о неисполнении приказа при мобилизации (ст. 332 УК РФ), которых в русских судах насчитывается 52.

Однако даже суды не спасают россиян от фронта. По информации росСМИ, большинство судов о самовольном оставлении части завершается для отказчиков условным сроком. А согласно указу диктатора Путина, людей с условным сроком могут вернуть на фронт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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В Москве начали вручать повестки студентам, силовики устраивают облавы на общежития и квартиры, чтобы быстрее выполнить план по призыву.