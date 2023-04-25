'Цифровой гулаг' под контролем ФСБ: в России хотят к осени создать электронный реестр призывников

В ответ на массовые побеги военнообязанных россиян за границу, в апреле Госдума РФ приняла закон об "электронных повестках". Так, цифровой реестр предусматривает ряд ограничений для россиян, которые будут избегать отбывания военной службы.

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Об этом сообщает российское издание "Медуза". Кроме того, что электронный реестр должен усилить ответственность для уклоняющихся в РФ, в нем будут храниться фактически все персональные данные военнообязанных, теперь российские спецслужбы, при необходимости, смогут мгновенно получить каждого.

Так, в России эту систему уже начали называть "цифровым гулагом". Как сообщает издание, разработчики реестра должны уложиться в очень короткие сроки, ведь Кремль планирует привлечь эту систему уже во время осеннего призыва. К тому же, все процессы создания реестра контролирует ФСБ.

В то же время российские пропагандисты утверждают, что новая система "человекоориентированная" и удобна. А притеснения в правах уклонистов они объясняют тем, что "ответственность за уклонение от службы обеспечивает справедливость и равенство граждан".

Так, соответствующую базу в РФ будут использовать во время призыва и возможной массовой мобилизации, в том числе, чтобы ограничивать права тех, кто не собирается служить или идти на войну в Украине.

Ранее эксперт рассказывал, что "электронные повестки" в России это не только о мобилизации, ее в РФ могут провести и без этого. Теперь в базах данных будет все, включая водительские права или данные о собственности и налогах.

Напомним, российская Госдума приняла закон об электронных повестках и наказаниях за неявку в военкомат. Уклонников ожидает ряд ограничений, а отсутствие у призывника приложения Госреестра, доступа к интернету или смартфону сочтут проблемой самого призывника.

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