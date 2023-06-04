В России решили наказать Польшу за убийства солдат Красной армии в 1919-1921 годах

Страна-террорист Россия выдвинула очередное абсурдное требование к Польше. На этот раз оккупанты заявили, что Польша якобы должна понести ответственность за убийства солдат Красной армии в 1919-1921 годах.

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Более того, глава Госдумы РФ Вячеслав Володин обвинил сегодняшнее руководство Польши в политике ненависти к России. Своими неадекватными мыслями он поделился в Telegram.

По мнению оккупанта, во времена правления маршала Юзефа Пилсудского в Польше совершались "чудовищные преступления против человечества". Володин утверждает, что в 1919-1921 годах более 30 тысяч солдат и офицеров Красной армии были расстреляны и замучены.

Вдобавок он выдал, что в те времена польские военные вели себя, как нацисты. На основе своих "умозаключений" Володин заявил, что Следственный комитет и Генпрокуратура РФ должны провели всестороннее расследование обстоятельств гибели солдат и офицеров. Также он добавил, что Польшу нужно наказать за убийства солдат Красной армии.

Ранее председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что Польша якобы должна рассчитаться с государством-террористом Россией за то, что советская армия освободила ее от немецких оккупантов. Более того, он считает, что Польша стала развитой страной с богатыми природными ресурсами территориями благодаря России.

Напомним, Володин насмешил всех предложением запретить деятельность Международного уголовного суда в Гааге после выдачи ордера на арест диктатора Путина. Он также назвал Европейский суд по правам человека "марионеточными институтами, которые использует Вашингтон для реализации своих интересов".

Как сообщал OBOZREVATEL, Володин выдал, дескать страны Африки являются "равноправными союзниками и партнерами" РФ. Россия, участвующая в ряде военных конфликтов на территории Африканского континента, якобы всегда руководствовалась "бескорыстными мотивами".