В Госдуме РФ выставили счет Польше за освобождение советской армией от немецких оккупантов

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что Польша якобы должна рассчитаться с государством-террористом Россией за то, что советская армия освободила ее от немецких оккупантов. Более того, он считает, что Польша стала развитой страной с богатыми природными ресурсами благодаря России.

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Володин оценил "долг" Польши в более чем 750 млрд долларов. Своими абсурдными желаниями глава Госдумы поделился в Telegram.

Оккупант заявил, что треть нынешних польских территорий представляют из себя районы с развитой инфраструктурой, промышленными предприятиями, а также богатые природными ресурсами якобы "благодаря" РФ.

Также Володин выдал, что после Второй мировой войны советский народ "потратил на восстановление и развитие Польши по сегодняшним оценкам более 750 млрд долларов". Свое абсурдное умозаключение он завершил фразой, что "Польша существует как государство только благодаря России".

При этом он пожаловался, что в Польше демонтируют советские памятники, закрывают российские школы и якобы "воруют российскую собственность".

"Отказавшись от общей истории, надругавшись над памятью наших солдат и офицеров, Польша должна вернуть приобретённые по итогам Второй мировой войны территории и возместить нашей стране средства, потраченные на неё в военные и послевоенные годы", – выдал Володин.

Напомним, Володин насмешил всех предложением запретить деятельность Международного уголовного суда в Гааге после выдачи ордера на арест диктатора Путина. Он также назвал Европейский суд по правам человека "марионеточными институтами, которые использует Вашингтон для реализации своих интересов".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Володин выдал, дескать страны Африки являются "равноправными союзниками и партнерами" РФ. Россия, участвующая в ряде военных конфликтов на территории Африканского континента, якобы всегда руководствовалась "бескорыстными мотивами".