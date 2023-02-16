В России разместили системы ПВО на курорте возле Сочи, где Путин катается на лыжах. Видео

В России решили защитить своего президента Владимира Путина при помощи ПВО. Для этого самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" разместили возле одного из курортов неподалеку от Сочи (Краснодарский край РФ).

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Moscow calling" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). ЗРПК установлен в селе Эстосадок Адлерского района рядом с автомобильной дорогой к отелю "Поляна 1389".

Именно в этом месте российский диктатор время от времени катается на лыжах. В сети придумали специальное название явлению, когда ЗРПК появляются в местах, где обычно находятся представители российской власти – ПВО для VIPов.

"Совершенно не удивлен появлению "Панциря" там, бункерный дед периодически катается на лыжах. Именно там несколько лет назад во время нашего отдыха бункерный прилетел покататься вместе с картофельным фюрером. ФСО всех гоняла по гостишке, запрещали подходить к окнам и выходить из номеров", – рассказал россиянин. Там же в тот момент находился и заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Интересно, что ЗРПК "Панцирь-С1" плохо замаскировали. В условиях снежной зимы его накрыли маскировочной сеткой цвета хаки.

Неизвестно, от чего в Сочи собрались защищать Путина, ведь до ближайшей ныне неоккупированной части Украины оттуда более 500 километров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В России поставили еще один комплекс противовоздушной обороны, дабы "защитить" от вероятного украинского удара лично кремлевского диктатора Владимира Путина и его близких. Установки ЗРПК "Панцирь-С1" появились уже и возле резиденции президента РФ на Валдае.

– В Москве разместили уже три комплекса противовоздушной обороны "Панцирь-С1". Их поставили таким образом, что в центре "защитного щита" находится Кремль.

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