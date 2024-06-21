В России разбился вертолет, пилот и пассажиры погибли

В Амурской области (РФ) 20 июня в районе Зейского лесоперевалочного комбината разбился вертолет Robinson R-66. Его нашли только на следующий день поисков. Предварительно, погибли четыре человека.

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РосСМИ пишут, что вертолет принадлежал компании ООО "Меридиан". По данным СК, борт вылетел с территории лесоперерабатывающего комбината до пункта назначения вблизи реки Джелтула в Тындинском районе.

В назначенное время пилот не сообщил о взлете с промежуточной площадки, поэтому выяснить обстоятельства отправили несколько других вертолетов. Благодаря сработавшему аварийному радиомаяку место ЧП обнаружили на второй день операции, утром 21 июня.

Оказалось, что Robinson R-66 практически полностью разрушен. Все находившиеся на борту, предварительно, погибли – это один пилот и три пассажира.

По данным одного из Telegram-каналов, жертвами оказались пилот Виталий Калашников и трое рабочих: Намзу Нарзиев, 1970 г. р., Сардар Бозоров, 1997 г. р., Рамзиддин Хамраев, 1988 г. р. Трое сотрудников лесоперевалочного комбината не были гражданами России.

Как сообщал OBOZ.UA:

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