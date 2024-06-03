В Португалии во время авиашоу столкнулись самолеты, есть погибший: момент крушения попал на видео

В Португалии два самолета столкнулись во время демонстрации фигур высшего пилотажа на авиашоу. Один пилот погиб.

Трагедия произошла 2 июня в районе авиабазы в городе Бежа на юге страны. Как передает O Globo, в шоу участвовали двухместные спортивно-тренировочные Як-52 команды Yakstars, состоящей из португальских и испанских пилотов.

Момент катастрофы попал на видео. На записи видно, что один из самолетов потерял управление, покинул строй, но бросился вверх, назад к группе. Это и спровоцировало столкновение.

Военно-воздушные силы Португалии сообщили, что в 15:05 по Гринвичу (17:05 по киевскому времени) в воскресенье "два самолета стали жертвами аварии во время воздушной демонстрации". Beja AirShow – крупнейший авиафестиваль в стране – был остановлен.

Очевидцы рассказали, что один из бортов упал и взорвался при касании земли. Позже португальские ВВС уточнили: погиб гражданин Испании.

Пилоту второго потерпевшего самолета удалось приземлиться. 37-летний португальский летчик получил ранения, но выжил.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в апреле на смотровом фуникулере в курортном городе Анталья (Турция) произошла авария. Погиб один человек, еще семь получили ранения, среди них один ребенок.

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