Федеральная служба безопасности России раскрыла резонансное убийство вицегубернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича. Утверждают, что преступление было совершено по заказу предводителя Тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина).

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Группировка была тесно связана с тогдашним вице-мером Санкт-Петербурга, а ныне – кремлевским диктатором Владимиром Путиным, пишут российские пропагандистские СМИ со ссылкой на центр общественных связей ФСБ. Убийство было совершено в 1997 году.

Отмечается, что фигуранты преступления дали показания. Согласно им, один из подельников вел наблюдение за местом жительства чиновника и передавал другому информацию о его передвижении. Тот стрелял по автомобилю, где находился вице-губернатор.

Как пишут СМИ, занимая должность вице-мера Петербурга, Путин сотрудничал с Тамбовской ОПГ в вопросе передачи в аренду топливно-заправочного комплекса в Пулково. Люди Барсукова получили ее благодаря подписи тогдашнего городского чиновника в соответствующем распоряжении. За это соглашение, как писали СМИ, Путин получил 4% дохода предприятия.

Напомним: в России разразился новый скандал: сотрудники ФСБ РФ проводят обыски в московской полиции из-за участия правоохранителей в сливе данных российских силовиков. Причем заказчиками якобы являлись граждане Украины.

Когда ФСБшники раскрыли схему, то в полиции начались "чистки": в двух отделениях задержаны по меньшей мере шесть сотрудников, несколько руководителей уже написали заявления на увольнение.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Путин заявил, что ФСБ РФ было прямо вовлечено в войну России против Украины для выполнения "сложных нестандартных оперативных задач". В течение года полномасштабной агрессии РФ "федералы" понесли потери во время боевых действий на территории нашего государства;

– российские спецслужбы вовлекают украинских детей в подрывную деятельность против своей страны. СБУ разоблачила тинейджерскую группу, причастную к серии анонимных сообщений о псевдоминировании в Киеве и других городах Украины.

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