Путин заговорил о потерях ФСБ в войне против Украины и дал силовикам 'особую' задачу

Федеральная служба безопасности РФ была прямо задействована в войне России против Украины, выполняя "сложные нестандартные оперативные задачи". В течение года полномасштабной агрессии РФ "федералы" несли потери в ходе боевых действий.

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Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе коллегии ФСБ 28 февраля. Он также очертил "ключевые задачи" спецслужбы: бороться с украинскими ДРГ, устраивать репрессии на оккупированных территориях и диверсии в тылу украинских войск, а также бороться с "активизировавшейся мразью" внутри РФ.

Путин подтвердил потери ФСБ в ходе войны России против Украины. Российская спецслужба, по его словам, принимала прямое участие в развязанной РФ войне и "решала сложные и нестандартные задачи в ходе специальной военной операции".

"2022 год был для всей страны и для вашей службы особым. Подразделения ФСБ принимали прямое участие в специальной военной операции. Решали здесь сложные, нестандартные оперативные задачи, прикрывали государственную границу, боролись с терроризмом, организованной преступностью, коррупцией, экстремизмом. Хочу поблагодарить руководство и всех сотрудников ведомства, особенно тех, кто действовал на переднем крае, на освобожденных территориях, в прифронтовой зоне и, добавлю, в тылу противника. Хочу поблагодарить вас, уважаемые товарищи, за эту работу, за личное мужество, профессионализм, решительность при обеспечении безопасности России", – заявил российский диктатор.

В своем выступлении Путин снова уверял, что РФ якобы воюет с "коллективным Западом", который изо всех сил пытается "уничтожить" Россию.

"Необходимо в целом усилить линию контрразведки, ведь западные спецслужбы традиционно, всегда активно работали против России, а сейчас они бросили против нас дополнительные кадровые, технические и прочие ресурсы. Нам нужно соответствующим образом на это реагировать", – заявил президент государства-агрессора.

По его словам, ФСБ должна держать границу между РФ и Украиной "под особым контролем". Российская погранслужба, находящаяся в ведении "федералов", по мнению Путина, обязана "поставить заслон на пути диверсионных групп и пресекать попытки незаконного ввоза оружия и боеприпасов в Россию".

Главный коррупционер РФ также заявил, что ФСБ должна "усилить контроль" за выполнением гособоронзаказа и обеспечением оккупационных войск. Также он потребовал "незамедлительной реакции на факты незаконного использования бюджетных средств, выделяемых на эти цели".

Кроме того, Путин анонсировал усиление "охоты на ведьм" внутри России. В частности, с особым усердием фсбшники будут преследовать малейшие проблески национального самосознания в регионах, населенных угнетенными и оккупированными Россией "малыми народами". Представителей этих народов, желающих освобождения из-под гнета Москвы, российский диктатор назвал "мразью".

"И конечно, нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество, использует как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас, конечно, попытки наиболее активные – попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле", – заявил Путин.

Напомним, ранее стало известно, что в России открыли дело против отца девочки, которая нарисовала в школе антивоенный рисунок. За изображенную шестикласницей украинку, пытающуюся спрятать своего ребенка от российских ракет, и подпись "Нет войне!" ее отца могут лишить родительских прав. Поскольку мужчина воспитывает дочь сам, девочка может угодить в детский дом.

Также сообщалось, что россияне, массово протестовавшие против войны в 2014 году, сейчас призывают убивать украинцев. За 9 лет кошмарной пропаганды, транслируемой всеми государственными СМИ, из россиян вытравили остатки совести и человечности. Тех же, кого не удалось одурачить, запугали.