В России провалился проект по созданию современного 'кукурузника', который должен был заменить самолеты Ан-2 – СМИ

В стране-агрессорке России провалился проект по созданию самолета "Байкал", в народе "кукурузник", который должен был заменить самолеты Ан-2. Причиной замораживания стали конструктивные проблемы.

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Об этом сообщают российские СМИ. В частности, в проекте создания самолета выявлены проблемы со стойкостью на низких скоростях и рост усилия на штурвале.

Кроме того, для улучшения характеристик кукурузника нужно увеличить хвостовое оперирование, переполнить хвостовое колесо и переработать шасси. Как отмечают росСМИ, ссылаясь на источники близкие к Минпромторгу, во время проектирования были допущены ошибки, которые стали известны только сейчас. Теперь самолет "фактически нужно собирать заново", на это уйдет от трех до пяти лет.

Известно, что Уральский завод гражданской авиации, занимающийся разработкой самолета, обратился в Минпромторг РФ с просьбой о дополнительном финансировании в размере 10 млрд рублей на доработку самолета. Эта сумма втрое превысила стоимость, удалённую на запуск серийного производства в 2022 году, которая составляла 3,5 млрд рублей.

В то же время, проект могут закрыть, если будет найдено альтернативное решение. Минпромторг заказал разработку замены "кукурузнику" еще в 2019 году, когда планировалось, что стоимость самолета не будет превышать 120 млн. рублей. Однако к 2024 году цена "Байкала" втрое превысила этот уровень. В августе 2024 г. стало известно, что его стоимость составит 455 млн рублей.

Первоначально планировалось, что самолет начнут выпускать в 2024 году, но впоследствии сроки перенесли на 2025 год. Первый вице-премьер Денис Мантуров тогда объяснял это необходимостью импортозамещения отдельных деталей.

Напомним, по мнению экспертов, у России не будет гражданской авиации уже через шесть лет. Чтобы решить проблему, РФ необходимо за это время выпустить более 500 авиалайнеров, заменяющих самолеты Boeing и Airbus. Однако страна-агрессорка производит всего 1-2 пассажирских самолетов каждый год.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 февраля в Нижегородской области РФ разбился легкомоторный самолет Van's RV-7. Предварительно известно о гибели двух находившихся на борту людей. К ликвидации пожара были привлечены шесть специалистов спасательного ведомства и две единицы техники.

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