Технические проблемы российских самолетов приводят к экстренным посадкам.

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В 2024 году российская авиация столкнулась с беспрецедентным количеством проблем. За 11 месяцев было зарегистрировано 208 чрезвычайных ситуаций, что на 30% превышает показатели 2023 года. Только в начале декабря сразу три самолета Superjet-100 получили технические неисправности во время полетов. Не менее "результативным" стало начало 2025 года: через две недели января - пять аварийных посадок из-за сбоев техники.

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4 січня одразу два літаки зіткнулися з технічними проблемами: в аеропорт вильоту мусив повернутися Airbus-A321neo авіакомпанії "Уральські авіалінії", який летів з Шарм-ель-Шейху до Єкатеринбурга. А Boeing-737 авіакомпанії NordStar перервав політ за рейсом Волгоград – Єкатеринбург.

7 січня літак Boeing-737 авіакомпанії UTair, який прямував із Санкт-Петербурга до Самарканда, був змушений здійснити посадку в аеропорту "Внуково" через технічну несправність.

11 січня 2025 року цей аеропорт дав "добро" на екстрену посадку літаку, що прямував з Москви до Дубаю. Причиною повернення стала "зміна рівня гідравлічної рідини". На борту перебувало 240 пасажирів. Для всіх них цей політ міг стати останнім.

17 січня літак Superjet-100 авіакомпанії Red Wings, який прямував з Мінвод до Єревана, здійснив аварійну посадку в аеропорту вильоту. На борту перебувало 90 осіб. Причиною екстреного повернення була несправність системи кондиціювання. Про це повідомляли російські ЗМІ та телеграм-канали.

На тлі західних санкцій вже через кілька років жоден з літаків не зможе піднятися в повітря

Згідно даних експертів, росія не матиме цивільної авіації вже через шість років. З метою уникнення проблеми, росії необхідно за цей час випустити понад 500 авіалайнерів, що мають замінити літаки Boeing та Airbus. Проте рф виробляє лише 1-2 пасажирських літаки щороку.

Генеральний директор корпорації "Ростех" Сергій Чемезов в одному з інтерв’ю заявляв, що з 2030 року Росія зіткнеться з найбільшими труднощами у цивільній авіації. За його словами, тоді парк іноземних літаків в рф наблизиться до нуля через повну відсутність можливості їх ремонтувати.

"Для подолання проблеми, щоб забезпечити потреби всіх російських авіакомпаній, необхідно випустити достатню кількість літаків, таких як МС-21, Superjet, Ту-214, Іл-114 та Іл-96", - заявив Сергій Чемезов.

Картину доповнюють фахівці "Defence Express", які констатували, що через зупинку діяльності компаній Boeing і Airbus на російському ринку приблизно 550 літаків західного виробництва залишилися без необхідних запчастин.

"Хоча ці літаки складають близько 65% від російських пасажирських суден, вони виконували 95% всіх рейсів", – зазначили експерти.

Експерти Defence Express порахували, що для цього російському авіапрому рф необхідно протягом 6 років виготовити щонайменше 500 авіалайнерів, що є абсолютно не реалістичним.

Адже впродовж 2023 року Казанський авіазавод був неспроможним передати навіть один Ту-214. А до 2030 року планується випустити лише 70 літаків, далеко не всі з яких будуть пасажирськими. Щодо Іл-96, які виробляє Воронезьке авіапідприємство, ситуація не краща: з моменту запуску в серію в 1996 році з конвеєра зійшло лише 33 таких борти. Зараз завод виробляє максимум один літак на рік.

Літаки Superjet не імпортозамістили ще з 2019 року. У середньомагістрального повітряного судна Іркут МС-21 російського виробництва подібна проблема через двигуни.

"Таким чином, проблема рф в галузі цивільної авіації носить комплексний характер та доволі прогнозована. Адже стабільне серійне виробництво лайнерів практично відсутнє. Мова може йти лише про 1-2 пасажирських нових літака в рік. І хоча для закритої країни, якою все більшою мірою стає рф, не є великою проблемою зменшення зовнішнього пасажиропотоку, все більш критичним стає повноцінне забезпечення внутрішніх авіарейсів", - зауважували експерти.

Ще у 2023 році стало відомо про стан кризи цивільної авіації рф

23 листопада 2023 року воєнна розвідка здобула доступ до внутрішніх документів федерального агентства повітряного транспорту рф, відомого як "Росавіація". Вже тоді розвідники встановили, що через вплив санкцій російська цивільна авіація впевнено наближається до колапсу.

За повідомленням ГУР МО України, серед даних, здобутих у результаті злому, знаходився повний перелік щоденних звітів "Росавіації" щодо позаштатних ситуацій з повітряними суднами рф за більш ніж півтора року.

"Москва, наражаючи на смертельну небезпеку своє населення, намагається всіма способами приховати нескінченну купу проблем з цивільною авіацією", – зазначали у розвідці.

Так, лише протягом перших дев'яти місяців 2023 року в росії було зафіксовано 150 випадків технічних несправностей авіації, тоді як за аналогічний період 2022 року таких інцидентів було лише 50. За словами експертів, рівень небезпеки польотів у росії зріс утричі. І це був лише початок…

Відповідно до здобутих даних, основними проблемами були двигуни, шасі, гідросистеми, закрилки та програмне забезпечення літаків.

За інформацією ГУР, вже на той момент рф стикалася з серйозними труднощами в обслуговуванні літаків. Особливо - з великим нальотом. Через відсутність необхідних потужностей та фахівців країна-агресор намагалася переорієнтувати обслуговування літаків на Іран, де ці роботи за відсутності сертифікації та відповідних стандартів.

Згідно з розвідданими, навіть два роки тому, коли санкції лише почали запроваджувати, авікомпанії були змушені відправити на не сертифікований ремонт з використанням неоригінальних запчастин 70% російських цивільних літаків іноземного виробництва.

Також розвідка повідомляла, що дефіцит запчастин в росії призвів до явища, яке отримало назву "авіаканібалізм", коли для ремонту одних літаків використовуються деталі від інших. За їхніми даними, більше 35% російських авіасуден розібрали на запчастини для підтримки інших бортів.

Згідно з оцінками фахівців, спроби рф організувати внутрішнє виготовлення запчастин для авіації наразі виявились малоефективними. Аналітики Oliver Wyman передбачають, щодо до 2026 року російська цивільна авіація може зменшитись більше ніж на 50%.

До початку повномасштабного вторгнення в Україну російський авіапарк налічував 1031 літак. Повітряні судна виробництва "Boeing" та "Airbus" становили близько 67% авіації Росії. Санкції США та ЄС заборонили обслуговування цих літаків, а також постачання нових лайнерів.

Чи є "перспектива" у російської авіації у 2025 році?

Варто зазначити, що десятки російських авіакомпаній можуть опинитися на межі банкрутства в 2025 році через значні борги за лізинг. Як пише російське видання "Известия", санкції, введені у 2022 році після початку повномасштабної війни в Україні, зробили неможливим для багатьох авіаперевізників сплачувати лізингові платежі. Суто як виключення можна трактувати той факт, що у першій половині 2024 року кілька російських авіакомпаній, зокрема, "Аерофлот", "Уральські авіалінії" та "S7 Airlines" за допомогою Фонду національного добробуту все ж таки викупили 165 із 400 лізингових літаків.

Показовим є той факт, що вже в 2025 році уряд росії був змушений дозволити авіакомпаніям списати свої борги. Проте ці суми підлягають оподаткуванню на прибуток у розмірі 25%. Ця обставина створила значний фінансовий тягар для перевізників, оскільки списана кредиторська заборгованість вважається "позареалізаційним доходом", а "зекономлені" кошти трактуються як прибуток, що підлягає оподаткуванню. Внаслідок цього близько тридцяти авіаперевізників, які забезпечують 26% внутрішніх пасажирських перевезень, з великою вірогідністю вже невдовзі опиняться на межі банкрутства.