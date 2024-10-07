В России против известного пропагандиста возбудили уголовное дело и арестовали на два месяца. Фото

На вражеского пропагандиста Егора ("Тринадцатого") Гузенко в России возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Суд арестовал "военкора" на два месяца.

Видео дня

Его задержание провели на главной площади Новопавловска (Ставропольский край России) во время празднования дня города. Тогда помощник оккупантов оказал сопротивление "правоохранителям", пишут росСМИ.

"Когда задерживали, еще и лупили... Я впервые приехал домой, и вот так меня встретил родной город", – жаловался пропагандист.

На допросах, по данным одного из Telegram-каналов противника, Гузенко отказался давать показания.

Кроме того, он находился в федеральном розыске как фигурант уголовного дела по статье 213 УК РФ "Хулиганство". Дело было возбуждено в конце 2021 года, а в марте 2022-го Гузенко, как он писал в Telegram, срезал с ноги электронный браслет и поехал на временно оккупированную территорию Херсонской области Украины.

Егор Гузенко воевал против Украины в 2014 году вместе с пророссийскими боевиками. В 2019-м ездил с ЧВК в Сирию.

В 2021 году он как минимум дважды попадал в полицию Санкт-Петербурга. Оба раза россиянин применял газовый пистолет (утверждал, что делал это с целью самообороны). После последней выходки нарушителя поместили под домашний арест, но "блогер" сбежал.

Следствие по делу было на некоторое время приостановлено, но в сентябре 2023 года его возобновили.

Примечательно, что в своем блоге пропагандист неоднократно критиковал российские власти. К примеру, в сентябре текущего года под постом с кадрами обстрелов Белгорода он задался вопросом: "В какой реальности живут в Кремле?".

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– В конце января 2024 года российский суд посадил на четыре года в колонию своего боевика, бывшего т.н. министра обороны "ДНР" Игоря Гиркина. Пропагандиста, который критиковал Кремль, признали виновным в "экстремизме".

– Недавно в РФ заявили об ухудшении его здоровья. Мол, Гиркину необходима операция на сердце.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!