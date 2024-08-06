В России прорвало четвертую дамбу за две недели: населению рекомендуют эвакуацию

В городе Дальнереченск Приморского края РФ в ночь на 6 августа прорвало дамбу. Это уже четвёртый случай прорыва дамбы в России за последние две недели.

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Об этом сообщают российские СМИ. Жителям районов, куда прибывает вода, спасатели рекомендуют эвакуироваться.

Прорыв произошел в микрорайоне Мясокомбинат. В настоящее время пострадавших нет, а поток воды пока слаб. Спасатели уже работают на месте для ликвидации последствий. Хотя спасатели рекомендуют эвакуироваться, решение местные жители принимают самостоятельно. Пункт временного размещения пострадавших от наводнения организован в здании местной школы.

Сейчас угроза населению отсутствует, поскольку уровень воды в городе невысокий. Администрация Дальнереченска предупредила, что вода может повыситься еще в течение одного-двух дней. Население города составляет 25 тысяч человек.

Прорыв дамбы в Дальнереченске является уже четвертым случай за последние две недели. 26 июля прорвало дамбу на Киалимском водохранилище в Карабахском городском округе Челябинской области. 29 июля в Сегежском округе Карелии произошел прорыв дамбы на Беломорско-Балтийском канале, в результате чего погиб один человек. 4 августа из-за паводков в Бурятии прорвало Хонхолойскую дамбу, что также привело к смыву нескольких мостов, включая понтонные.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия продолжает страдать от сильных паводков. По меньшей мере, в двух регионах – Забайкалье и Бурятии – из-за них затопило десятки домов. В ряде населенных пунктов была объявлена эвакуация населения.

Как сообщал OBOZ.UA, на Киалимском водохранилище в Челябинской области России произошло разрушение плотины. В зоне подтопления оказались сразу шесть населенных пунктов, местные власти призвали людей "собрать вещи и быть готовыми к эвакуации".

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