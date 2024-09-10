В РФ пожаловались на атаку БПЛА на Московскую и Брянскую области: первые подробности и видео

В стране-агрессоре России в ночь на вторник, 10 сентября, в очередной раз пожаловались на атаку БПЛА – неизвестные беспилотники направлялись в сторону российской столицы Москвы. В московских аэропортах Внуково и Домодедово объявлен план "Ковер".

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Все рейсы на вылет и на прилет были перенаправлены на другие аэропорты. Об этом писали российские пропагандистские каналы в Telegram. Также дроны якобы атаковали Брянскую область.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, БПЛА, которые летели на столицу страны-агрессора, якобы сбивали в городском округе Люберцы, в Подольске и в Раменском городском округе.

В Люберцах, как он утверждает, сбили один беспилотник, в Раменском округе – два, а в Подольске якобы четыре. По его словам, на местах падения обломков "разрушений и пострадавших нет".

В сети тем временем публиковали видео с беспилотниками в Московской области и работой ПВО. Внимание, на кадрах есть ненормативная лексика!

Пропагандисты также писали, что серия взрывов прогремела в подмосковном Жуковском. Очевидцы слышали минимум 10 громких взрывов. Обломки одного из сбитых БПЛА рухнули на проезжую часть одной из улиц.

В то же время на атаку БПЛА пожаловались и в Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз выдал, что силы ПВО оккупантов "перехватили и уничтожили 59 БПЛА самолетного типа".

Позже РосСМИ заявили, что в Раменской Московской области после атаки БПЛА горит многоэтажка. ПВО окупантов, вероятно, сбила беспилотник прямо над домом. БПЛА упал на многоэтажку, произошел пожар.

Людей эвакуируют. Собянин выдал, что были сбиты еще два дрона.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 1 сентября Украина атаковала Россию беспилотниками, атаку в РФ назвали "самой большой" за все время войны. Взрывы раздавались в 15 российских регионах, а минобороны РФ заявило об "сбитии" 158 дронов самолетного типа.

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