В России пригрозили США и НАТО ''страшной войной'' из-за поставок оружия Украине

В России снова взялись угрожать странам Запада из-за поставок вооружений Украине, которая противостоит агрессии РФ. В государстве-агрессоре озабочены возможными поставками наступательных вооружений, которые украинская армия, по мнению российского руководства, непременно использует "для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата российских территорий".

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Остановить военную помощь Запада Украине в России пытаются обещаниями "страшной войны" и "трагедии мирового масштаба", а также очередным бряцаньем своим ядерным оружием. Озвучить очередные угрозы ядерной войной в этот раз взялся председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

В своем Telegram-канале представитель руководства РФ, развязавшей кровавую и ничем не спровоцированную войну против Украины возмутился тем, что мир помогает жертве российской агрессии выжить и выстоять. Особенно боится Володин, судя по всему, что украинская армия наконец получит достаточное количество наступательного вооружения.

"Поставки наступательного вооружения киевскому режиму приведут к глобальной катастрофе. Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, — это приведёт к ответным мерам с использованием более мощного оружия", – пишет председатель Госдумы РФ.

Он договорился до того, что человечеству угрожает не его агрессивное государство, а страны, пытающиеся прекратить агрессию. И пригрозил, что Россия, до этого, мол, наносившая удары "исключительно по военной и критической инфраструктуре" - перейдет к "совсем иным боевым действиям".

"Члены Конгресса, депутаты Бундестага, Национального собрания Франции, других европейских парламентов должны осознать ответственность перед человечеством. Своими решениями Вашингтон и Брюссель ведут мир к страшной войне: к совсем иным боевым действиям, чем сегодня, когда удары наносятся исключительно по военной и критической инфраструктуре, используемой киевским режимом", - заявил Володин.

Председатель российской Госдумы, видимо, информацию черпает исключительно из российских федеральных телеканалов - поэтому убежден в "технологическом превосходстве российского оружия". Он, следом за многими российскими политиками и представителями руководства государства-агрессора, взялся угрожать миру ядерной войной и полным уничтожением.

"Учитывая технологическое превосходство российского оружия, зарубежным политикам, принимающим такие решения, необходимо понять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны. Аргументы, что ядерные державы ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах, несостоятельны. Потому что эти государства не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны", - заявил Володин.

Напомним, в этот раз Володин со своими ядерными угрозами немного припозднился. Его уже опередил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, который 19 января устроил истерику из-за "Рамштайна" и нового оружия для Украины и в очередной раз попытался напугать мир ядерной войной.

Да и глава Чечни Рамзан Кадыров в этот раз оказался порасторопнее: он еще 17 января, в преддверии "Рамштайн-8", заявил, что РФ хватит сил на войну со всем миром, и попытался угрожать ядерным оружием.