"Мы попадем в рай": Кадыров заявил, что РФ хватит сил на войну со всем миром, и попытался угрожать ядерным оружием

Глава Чечни Рамзан Кадыров снова заговорил о "мощи" России, которая, по его словам, в силах воевать "со всем блоком НАТО или даже со всем миром". Кроме того, он утверждает, что РФ как ядерная держава "никогда не позволит себе проиграть в любой борьбе".

Видео дня

"Мы можем нажать на кнопку – и салам алейкум", – сказал представитель страны-агрессора в прямом эфире на Instagram-странице своего помощника. Позже, комментируя свое выступление в Telegram-аккаунте, Кадыров заявил: мол, "если будет команда", оккупанты смогут захватить всю территорию Украины.

Чиновник-пропагандист назвал Российскую Федерацию "великой", пригрозив всему миру тем, что у них есть ядерное оружие.

"Как сказал наш президент: зачем нам нужен мир без России? Мне не хочется, чтобы эти шайтаны жили, а нас не было... Мы попадем в рай, они – в ад", – сказал глава Чечни.

При этом он поспешил успокоить россиян, что западное оружие, поставляемое Силам обороны Украины, якобы "не представляет существенной угрозы" для военнослужащих РФ. В то же время Кадыров считает, что "каждый уважающий себя мужчина" должен не бояться мобилизации, а быть готовым "в любую минуту встать на защиту своей веры, семьи, народа и отечества".

"Россия – великая ядерная держава, которая может спокойно противостоять блоку НАТО и даже всему миру", – написал он в Telegram.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Недавно Кадыров выдал, что целью "спецоперации" якобы является борьба с "сатанистами" и "шайтанами". Он призвал всех мусульман участвовать в войне против Украины, якобы чтобы защитить Коран и пророка Мухаммеда.

– Кстати, Кадыров, пока его подопечные гибнут на войне, провел Новый год на своей вилле в Дубае, куда прилетел на собственном самолете стоимостью 80 миллионов долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!