В России при странных обстоятельствах умерли трое курсантов военной академии: пошла пена изо рта

В городе Сертолово (Ленинградская область России) на учебной базе Военной академии связи им. Буденного умерли трое курсантов – Михаил Д., Азамат Г. и Кантемир М. Контрактники были в увольнительной, вечером 26 марта вернулись на построение, а утром следующего дня им стало плохо.

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Перед смертью у курсантов пошла пена изо рта и случился эпилептический припадок. Следователи подозревают, что компания могла употребить какое-то химическое вещество, пишут российские СМИ. Где товарищи могли найти наркотики – в военной академии или вне ее стен – не сообщается.

По информации одного из изданий, военное следственное управление СК по Западному военному округу возбудило уголовное дело по статье "Халатность". Деталей о том, именно стало причиной смерти, нет.

Сообщается, что курсантам внезапно стало плохо около 7:00. Они умерли в казарме. Двое из погибших родом из Нальчика и Владивостока, в Сертолово они находились на полевых занятиях.

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