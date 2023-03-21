В России дважды за вечер избили вернувшегося из "СВО" путинского наемника: впал в кому и умер. Фото

В Гатчине Ленинградской области России до смерти избили участника так называемой "специальной военной операции". Оккупант вернулся домой из так называемой "ЛНР" и устроил драку под ночным клубом – сначала с охраной, а затем с полицией – после чего скончался в больнице.

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Об этом пишут российские Telegram-каналы. Они же публикуют фото российского оккупанта до и после драки (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Предприниматель из Гатчины Алексей Лымарь пошел добровольцем на "СВО", вернулся домой, а затем его жестоко избили рядом с клубом. Когда на место приехали полицейские, они добавили, еще и жестко задержали мужчину. Через две недели он умер", – говорится в сообщении.

Отмечается, что прежде чем уйти добровольцем убивать украинцев, Алексей Лымарь занимался перевозками. В сентябре 2022 года мужчина бросил бизнес и уехал в так называемую "ЛНР", где начал служить в пехоте. В январе Лымарь заболел и вернулся домой, а 22 февраля произошел роковой для него инцидент.

"Мужчина вместе со всей семьёй отмечал день рождения мамы. Под вечер Алексей вместе с женой Мариной решили сходить к друзьям, по дороге им попался клуб "Стори". Охрана заведения не пустила Лымаря в клуб – возник скандал, а потом и драка. По словам родных, Алексея избивали пять человек. Как считают близкие, это были люди из числа охранников, причем в руках одного из них была табуретка. К клубу приехали сотрудники Росгвардии и полицейские. По версии Марины, один из них зашел внутрь, а когда вышел, то заявил, что камер в заведении нет. Лымарь начал ругаться и снова получил – на этот раз от полиции", – говорится в сообщении.

Затем Лымаря задержали, оформили протокол за хулиганство и отпустили домой, откуда он отправился в больницу, где врачи диагностировали переломы лица, лобной кости, челюсти, контузию, ретроградную амнезию и разрыв пищевода. Оккупанта-неудачника госпитализировали, однако в течение двух недель его состояние резко ухудшилось – дважды его переводили в реанимацию, а затем Алексей впал в кому и умер.

Самое интересное, что дело о гибели Алексея Лымаря так и не возбудили. В полиции заявили, что установили человека, который избивал Алексея, и ждали уточнения из больницы о степени тяжести вреда здоровью. А пока ждали, Лымарь умер.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ранее в России вернувшийся живым из Украины военный набросился на директора одной из местных пиццерий. Оккупанту не понравилось, что предприниматель не оценил его "подвигов".

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