Катался по городу с гранатой в кармане: в Москве задержали "добровольца", который воевал в Украине
В Москве задержали мужчину, который катался с гранатой по городу. Задержанный россиянин заявил, что был добровольцем на войне против Украины и боеприпас привез из зоны боевых действий.
Об этом 17 марта сообщили российские СМИ. Как отмечается, авто с задержанным остановили для проверки сотрудники дорожно-патрульной службы на юго-востоке Москвы.
Внутри машины находились два друга из города Домодедово, расположенного в 37 км от столицы РФ.
Пассажир, 36-летний Виктор, занервничал при виде полицейских. В ходе досмотра в рукаве его куртки обнаружили гранату.
Объяснить, зачем ездит по Москве с гранатой, он не смог, но рассказал, что добровольно ездил убивать украинцев и привез боеприпас с войны.
Гранату изъяли, а в отношении задержанного возбудили дело за незаконный оборот взрывных устройств.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– В России мать ликвидированного в Украине оккупанта судится с невесткой, которая получила "гробовые" и квартиру. Военный РФ по имени Евгений погиб еще в марте 2022 года под Черниговом.
– Оккупант из Мурманской области России попросил жену "вытащить" его с войны, но она отказалась, заявив что не посылала его в Украину. Перехват их разговора попал в сеть.
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