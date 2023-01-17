В России предложили создать 'правительство Украины в изгнании' и трудоустроить Януковича, Азарова и Медведчука

В России заявлена очередная идея фантасмагоричности. Речь идет о создании некоего "правительства Украины в изгнании", которое в перспективе будут представлять экс-президент Виктор Янукович, экс-премьер Николай Азаров, бывший нардеп от фракции "ОПЗЖ" Виктор Медведчук.

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Все указанные персонажи в самой Украине официально считаются предателями, но для военного академика РФ Владимира Козина представляют важнейший социально-политический интерес. О его инициативе сообщают российские Telegram-каналы.

"Украина, хотя и ведет комбинированную украинско-натовскую агрессию против нас, является суверенной страной. У нее свой президент, своя судебная система и так далее. Решение с созданием такого правительства на территории нашей страны явно затянулось, но лучше поздно, чем никогда", – патетично рассуждает Козин.

Отмечается, что подобная теория российского аналитика вызвала насмешки даже среди представителей Z-сообщества. Это неудивительно, ведь в принципе сложно представить себе полномочия и ресурсы этого недоправительства, как именно оно будет защищать интересы граждан и кто к нему будет за этим обращаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, Медведчук написал статью об Украине, в которой вину за развязанную Россией войну переложил на Запад. Также в этой статье он призывает пророссийских политиков создать в Украине "политическое движение".

В отношении Януковича и Азарова в Украине завершено досудебное расследование по факту совершения государственной измены по предварительному сговору группой лиц. Они подготовили и имплементировали так называемые "Харьковские соглашения".

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