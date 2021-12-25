В России предлагают официально отмечать 'день памяти' развала СССР

В России предлагают сделать 26 декабря "днем памяти" распада СССР. О внесении соответствующих поправок в закон о днях воинской славы и памятных датах выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Об этом пишет РБК. Политик называет прекращение коммунистического режима "главной геополитической катастрофой XX века".

"В этом году 30 лет со дня распада великого по своей мощи и истории государства – страны, победившей самого страшного врага на Земле", – пояснил свою мотивацию Чернышов, который также является депутатом от ЛДПР Владимира Жириновского.

Он хочет, чтобы дата распада была увековечена, как "значимое событие в истории российского государства и особая веха, о которой стоит помнить всем поколениям".

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Ранее в Госудуму внесли законопроект, которым предлагается признать распад СССР "главной политической катастрофой", приведшей "к политическим и социальным проблемам".

Как писал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев якобы не выполнил обязательства о передаче Москве зарубежных активов бывшего СССР. В МИД Украины назвали это манипуляцией, напомнив о "соглашение о нулевом варианте". Согласно этому документу Россия взяла на себя обязанность выплатить долю Украины во внешнем госдолге СССР.