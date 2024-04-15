В России пожаловались на атаку дронов на аэропорт Белгорода, там возник пожар

В стране-агрессоре России с опозданием заявили об атаке беспилотников на международный аэропорт в Белгороде. Говорят, что громко там было еще ночью 12 апреля: после того, как одна цель упала, загорелась трава.

В те сутки российская ПВО действительно пыталась сбить дроны над Белгородщиной, а власти впоследствии подтвердили попадание в здание "Газпрома". Об аэропорте тогда россияне умолчали, информация появилась только 15 апреля.

По данным источников ASTRA (позиционирует себя как издание независимых российских журналистов) в экстренных службах региона, 12 апреля аэропорт атаковали по меньшей мере три БПЛА. Один из них упал и взорвался на территории – там вспыхнула трава, пожар быстро потушили и повреждений якобы нет.

В росСМИ пишут, что с момента полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года на все полеты из международного аэропорта Белгорода введен запрет.

Российское минобороны, которое 12 апреля отчитывалось об "остановке попытки киевского режима атаковать объекты на территории РФ", не стало рассказывать о взрывах и их причинах в районе белгородского аэропорта. Губернатор области Вячеслав тогда подтвердил, что беспилотник врезался в админздание "Газпрома": было несколько пострадавших, в облцентре повредило два частных дома, один хозяйствующий субъект и четыре автомобиля.

Как сообщал OBOZ.UA, глава общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что 11 апреля украинские БПЛА впервые долетели до Мордовии (РФ) и атаковали военную часть в Ковилкино, на вооружении которой стоит радиолокационная станция 29Б6 "Контейнер". По неофициальным данным, было повреждено здание, где раньше размещался командный пункт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!