Украинские БПЛА атаковали военную часть в Мордовии, где находится РЛС 'Контейнер'

Украинские БПЛА впервые долетели до Мордовии (РФ) и атаковали военную часть в Ковылкино, на вооружении которой стоит радиолокационная загоризонтальная станция 29Б6 "Контейнер". Дальность обнаружения целей этой РЛС – около 3000 км, а высота – более 100 км.

Атака была совершена днем 11 апреля. Глава Мордовии Артем Здунов заявил об уничтожении двух беспилотников. По официальной информации, пострадавших нет.

В то же время Telegram-канал ASTRA сообщил, что оба дрона были сбиты именно над воинской частью 84680 загоризонтного обнаружения воздушных целей в Ковылкино.

Повреждено было здание, где ранее размещался командный пункт. Пострадавших нет, утверждает ASTRA.

Расстояние до цели составило примерно 650 км.

Как отметил глава общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук, атакован был 590-й отдельный радиотехнический узел (в/ч 84680), на вооружении которого стоит 29Б6 "Контейнер".

"Позиция с передатчиком установлена вблизи города Городец, Нижегородская область. Приемная антенна и основная часть электроники радара находилась как раз в Ковылкино", – рассказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 12 апреля в российском Белгороде пожаловались на атаку дронов. Под удар попало здание "Газпрома".

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