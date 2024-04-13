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Украинские БПЛА атаковали военную часть в Мордовии, где находится РЛС "Контейнер"

Анна Паскевич
Новости России
1 минута
7,2 т.
Украинские БПЛА атаковали военную часть в Мордовии, где находится РЛС 'Контейнер'

Украинские БПЛА впервые долетели до Мордовии (РФ) и атаковали военную часть в Ковылкино, на вооружении которой стоит радиолокационная загоризонтальная станция 29Б6 "Контейнер". Дальность обнаружения целей этой РЛС – около 3000 км, а высота – более 100 км.

Атака была совершена днем 11 апреля. Глава Мордовии Артем Здунов заявил об уничтожении двух беспилотников. По официальной информации, пострадавших нет.

Украинские БПЛА атаковали военную часть в Мордовии, где находится РЛС "Контейнер"

В то же время Telegram-канал ASTRA сообщил, что оба дрона были сбиты именно над воинской частью 84680 загоризонтного обнаружения воздушных целей в Ковылкино.

Повреждено было здание, где ранее размещался командный пункт. Пострадавших нет, утверждает ASTRA.

Украинские БПЛА атаковали военную часть в Мордовии, где находится РЛС "Контейнер"

Расстояние до цели составило примерно 650 км.

Как отметил глава общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук, атакован был 590-й отдельный радиотехнический узел (в/ч 84680), на вооружении которого стоит 29Б6 "Контейнер".

"Позиция с передатчиком установлена вблизи города Городец, Нижегородская область. Приемная антенна и основная часть электроники радара находилась как раз в Ковылкино", – рассказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 12 апреля в российском Белгороде пожаловались на атаку дронов. Под удар попало здание "Газпрома".

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