В России пожаловались на удар дрона по зданию 'Газпрома' в Белгороде. Фото и видео

В российском Белгороде утром 12 апреля заявили об атаке БПЛА на здание "Газпрома". Вследствие удара якобы ранены два человека.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что город "подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа". РосСМИ опоубликовали фото и видео последствий прилета, заявив, что под удар попало здание "Газпрома".

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

По его губернатора, дрон врезался в "административное здание ресурсоснабжающего предприятия".

Гладков утверждает, что вследствие взрыва якобы пострадали два человека: один мужчина получил осколочное ранение ноги, второй – осколочные ранения руки и ноги, их госпитализировали.

"Поврежден фасад здания. На месте работают оперативные службы", – заявил губернатор.

В минообороны РФ отчитались, что около десяти утра над Белгородской областью якобы были сбиты пять беспилотников.

Местные паблики в это время писали, что "над Белгородом и районом громко", была объявлена опасность атаки БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 апреля Новошахтинский НПЗ в Ростовской области подвергся атаке БПЛА. Согласно заявлению местных властей, пострадавших и разрушений якобы нет, а все четыре дрона якобы были сбиты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!