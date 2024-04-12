В России пожаловались на удар дрона по зданию "Газпрома" в Белгороде. Фото и видео
В российском Белгороде утром 12 апреля заявили об атаке БПЛА на здание "Газпрома". Вследствие удара якобы ранены два человека.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что город "подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа". РосСМИ опоубликовали фото и видео последствий прилета, заявив, что под удар попало здание "Газпрома".
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По его губернатора, дрон врезался в "административное здание ресурсоснабжающего предприятия".
Гладков утверждает, что вследствие взрыва якобы пострадали два человека: один мужчина получил осколочное ранение ноги, второй – осколочные ранения руки и ноги, их госпитализировали.
"Поврежден фасад здания. На месте работают оперативные службы", – заявил губернатор.
В минообороны РФ отчитались, что около десяти утра над Белгородской областью якобы были сбиты пять беспилотников.
Местные паблики в это время писали, что "над Белгородом и районом громко", была объявлена опасность атаки БПЛА.
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 апреля Новошахтинский НПЗ в Ростовской области подвергся атаке БПЛА. Согласно заявлению местных властей, пострадавших и разрушений якобы нет, а все четыре дрона якобы были сбиты.
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