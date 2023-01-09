В России после Путина начнется жестокая борьба за власть между крайними правыми националистами – Foreign Policy

После того как президент РФ Владимир Путин отойдет от дел, в России начнется жестокая борьба за власть между крайними правыми националистами. Эта борьба лишит Россию остатков военного потенциала и по всей вероятности приведет к распаду страны.

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Об этом в статье для издания Foreign Policy пишет профессор политологии Университета Рутгерса в Нью-Йорке Александр Мотыль. Он отметил, что о поражении России говорят с тех пор, как она не смогла захватить Киев.

"На самом деле сочетание неудачной войны за границей и хрупкой, напряженной системы внутри России с каждым днем увеличивает вероятность краха. Независимо от того, будет ли это хорошо или плохо для Запада, это результат, к которому политики должны быть готовы", – отметил Мотыль.

Он убежден, что после того, как Путин потеряет власть, начнется жестокая борьба за нее между крайне правыми националистами, которые захотят сохранить авторитарную систему и возродить полудемократическое движение, чтобы прекратить войну и реформировать Россию. По мнению учёного, эта борьба лишит Россию остатков военного потенциала.

Мотыль пишет, что ослабленный режим поощряет россиян выходить на улицы. Более того, некоторым нероссийским политическим единицам предложат большую самостоятельность: Татарстану, Башкортостану, Чечне, Дагестану и Сахе (Якутии).

"Учитывая огромные просторы России, долгую историю беспокойных регионов и многочисленные нерусские этнические группы, являющиеся результатом веков имперских завоеваний, единственным заслуживающим значительного внимания сценарием является дезинтеграция централизованного контроля и распад", – считает Мотыль.

Учёный напомнил, как распадался Советский Союз и отметил, что сейчас Россия – очень хрупкое образование, поскольку имеет место неэффективность гиперцентрализованной политической системы Путина.

"В современных условиях хватит только триггера, чтобы подтолкнуть систему к краху. Неудачная война с Украиной, проявившая слабость Путина и его государства, вполне может стать той искрой, которая зажжет потрепанный хворост российских институций", – пишет профессор политологии.

По его мнению, то, что Путин в новогоднем обращении упомянул об угрозе независимости России, означает, что диктатор понимает опасность. В то же время, ученый не знает, будет ли распад России мирным. По его словам, пессимисты считают, что Россия будет вести войны со всеми сепаратистскими государствами, а оптимисты отрицают – россияне будут демотивированы и не будут воевать на нескольких фронтах.

"Это не значит, что Запад должен просто сидеть сложа руки, пока Россия деградирует. Необходимо подготовиться к возможному распаду. Политикам следует избегать повторения ошибок прошлого, таких как попытки помочь выжить явно умирающему Советскому Союзу", – сказал профессор.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, по мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, по итогам войны против Украины Россию ждет поражение и распад и что президент РФ Владимир Путин делает для этого все от него зависящее.

Также можно вспомнить, как еще в 2014 году Алексей Данилов говорил, что война в Украине закончится развалом России.

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