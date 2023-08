В России размечтались о 'полном контроле' оккупированных территорий Украины: в ISW объяснили максималистские цели Кремля

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков дал нечеткий и противоречивый ответ журналисту западного СМИ на вопрос, стремится ли РФ завоевать больше территории Украины за пределами четырех частично оккупированных областей, которые незаконно аннексировала в сентябре 2022 года. Также он признался, что выборы главы страны-агрессора – это "дорогая бюрократия", и Путина в очередной раз переизберут уже с 90% поддержки.

Однако впоследствии кремлевский спикер отказался от своего последнего заявления. На это указали в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), объясняя цинические стремления Кремля продолжать значительные военные операции против украинского государства.

Так, в комментарии репортеру New York Times Песков, отвечая на вопрос, стремится ли Россия захватить больше территории в Украине, заявил, что они просто хотят "контролировать всю землю", которую уже вписали в конституцию "как свою".

Аналитики подчеркнули, что такой его прямой ответ противоречив, расплывчат и не отвечает на начальный вопрос журналиста. Ведь российские войска не полностью оккупировали четыре области Украины – Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую, на которые официально претендует правительство РФ.

"Российским войскам придется провести значительные наступательные операции, чтобы захватить более 16 000 квадратных километров земли в этих четырех областях, чтобы привести де-факто оккупированную Россией территорию в соответствие с российской конституцией, как описал Песков", – указали в ISW на нереальность планов Кремля.

Там добавили, что сегодня Россия также временно оккупировала территорию на северо-востоке Харьковской области и в Николаевской области (Кинбурнская коса), но формально Кремль их не аннексировал.

Так что заявление Пескова подразумевает, что российские войска должны отказаться от временно захваченных территорий в этих областях. Однако российское правительство не дало никаких указаний на то, что оно планирует это сделать, и фактически продолжает наступательные операции, чтобы получить больше территории на Харьковщине.

"Кремль, вероятно, стремится продолжать значительные военные операции против Украины, чтобы – по меньшей мере – захватить остальные части Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, которые российские войска еще не оккупировали. Кроме этого, Кремль сформулировал дополнительные максималистские цели в Украине, учитывая изменение украинского правительства и Конституции", – объяснили в ISW намерения государства-террориста.

Также аналитики обратили внимание на еще одно противоречивое выражение спикера российского диктатора. В частности, Песков странно сказал, мол, президентские выборы в России – это "на самом деле не демократия", а скорее "дорогая бюрократия". А еще добавил, что глава РФ Владимир Путин будет переизбран в следующем году "с более 90% голосов". Но как только это заявление Пескова было опубликовано, он отказался от своих слов в тот же день.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ответ на высказывания спикера Кремля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что в мире не существует никаких украинских территорий, записанных в конституцию России. В то же время, существуют только территории Украины, которые временно находятся в оккупации, поэтому Кремль должен распрощаться со своим желанием их контролировать.

