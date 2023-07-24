Разведка Британии объяснила, почему Россия начала обучать детей управлению дронами

Государство-террорист Россия решило обучать детей управлению беспилотными летательными аппаратами. В госдуме РФ заявили, что уроки будут включать в себя ведение разведки местности и способы противодействия БПЛА противника.

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Такими действиями российская власть пытается культивировать культуру милитаризованного патриотизма. Об этом сообщает военная разведка Великобритании в Twitter.

По словам российского сенатора Артема Шейкина, школьников необходимо обучить основам управления боевыми беспилотниками. Он также заявил, что такие занятия должны быть направлены на обучение ведения разведки местности. Также в РФ хотят, чтобы дети со школы учились противодействовать вражеским БПЛА.

В британской разведке подчеркнули, что уроки с БПЛА дополняют обучение стрельбе из штурмовой винтовки, навыкам работы с ручными гранатами и оказанию первой помощи в бою в пересмотренной учебной программе "Основы безопасности жизнедеятельности" для учеников 10 и 11 классов. Такие нововведения в РФ планируют ввести с 1 сентября 2023 года.

Также в британском ведомстве объяснили, что новый акцент России на призыве детей в армию в значительной степени является попыткой культивировать культуру милитаризованного патриотизма, а не развивать подлинные способности. Тем не менее, добавление навыков использования БПЛА подчеркивает, что РФ определила использование тактических беспилотников в войне против Украины как устойчивый компонент современной войны.

Напомним, российское министерство образования утвердило "федеральные образовательные программы" начального, основного и среднего общего образования для школ. В курс истории пропагандисты ввели войну против Украины, а на уроках теперь будут обучать стрельбе из автомата Калашникова.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Россией Крыму начали прибегать к абсурдным вещам. Там учат детей обращаться с оружием – собирать автомат.

Как сообщал OBOZREVATEL, детей страны-агрессора воспитывают с уклоном на милитаризацию, вербуя в неопионерские лагеря "путинюгенды" и насильственным образом заставляют любить свое диктаторское государство. На концертах юные россияне вынуждены петь патриотические песни с соответствующими жестами.

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