Также сине-желтый: в Ленинградской области задержан россиянин за флаг ВКС РФ. Фото

Россияне после полномасштабного вторжения в Украину все время совершают неожиданные для себя открытия, демонстрирующие ущербность их государства. Начатая российским диктатором война обнаружила, что "вторая армия мира" если и вторая, то разве с конца, что в их вундер-вафлях нет никакого "вундера", что "нерушимые" границы оказались дырявыми. А ко всему этому хваленые воздушно-космические силы РФ "коварно предали" россиян, выбрав для своего флага "бандеровские" цвета.

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В России задержали жителя Ленинградской области за такой "украинский" флаг. О курьезном случае рассказали российские СМИ.

Еще больше смехотворности инциденту придает тот факт, что на задержание "иноагента" отправили целый наряд Росгвардии.

Инцидент произошел несколько дней назад в Волхове. В местную полицию поступило сообщение о лице, стоящем возле местного алкомаркета с украинским флагом в руках.

Полицейские, отправившиеся на место "преступления", обнаружили возле магазина "Росал" 20-летнего Дениса Б., державшего желто-синее знамя.

Молодому человеку пришлось долго объяснять, что он держит в руках не флаг Украины, а символ воздушно-космических сил России, к которым имеет непосредственное отношение.

После того как Денису наконец поверили, с ним все же провели "профилактическую беседу", после которой отпустили.

Изменят ли после этого инцидента цвета на флаге военно-космических сил РФ или так и оставят "украинскими" – пока не известно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурге женщина перепутала чайку из БПЛА и подняла полицию на ноги.