Также сине-желтый: в Ленинградской области задержан россиянин за флаг ВКС РФ. Фото
Россияне после полномасштабного вторжения в Украину все время совершают неожиданные для себя открытия, демонстрирующие ущербность их государства. Начатая российским диктатором война обнаружила, что "вторая армия мира" если и вторая, то разве с конца, что в их вундер-вафлях нет никакого "вундера", что "нерушимые" границы оказались дырявыми. А ко всему этому хваленые воздушно-космические силы РФ "коварно предали" россиян, выбрав для своего флага "бандеровские" цвета.
В России задержали жителя Ленинградской области за такой "украинский" флаг. О курьезном случае рассказали российские СМИ.
Еще больше смехотворности инциденту придает тот факт, что на задержание "иноагента" отправили целый наряд Росгвардии.
Инцидент произошел несколько дней назад в Волхове. В местную полицию поступило сообщение о лице, стоящем возле местного алкомаркета с украинским флагом в руках.
Полицейские, отправившиеся на место "преступления", обнаружили возле магазина "Росал" 20-летнего Дениса Б., державшего желто-синее знамя.
Молодому человеку пришлось долго объяснять, что он держит в руках не флаг Украины, а символ воздушно-космических сил России, к которым имеет непосредственное отношение.
После того как Денису наконец поверили, с ним все же провели "профилактическую беседу", после которой отпустили.
Изменят ли после этого инцидента цвета на флаге военно-космических сил РФ или так и оставят "украинскими" – пока не известно.
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