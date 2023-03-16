В России отменили большой концерт к годовщине аннексии Крыма в ''Лужниках''

В России отменили большой концерт к годовщине аннексии Крыма на стадионе "Лужники" в Москве. Власти страны-агрессора решили в 2023 году "не устраивать широкое празднование", а провести "точечные мероприятия".

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Об этом сообщают российские СМИ. Ранее на концерт набирали массовку в социальных сетях.

В частности, организация "Мега Волонтер Москва", которая уже набирала массовку на концерт 22 февраля, начала собирать данные зрителей через анкеты на концерт "Крымская весна" на 18 марта. Но теперь там сообщили, что большого концерта не будет.

"По независящим от нас причинам 18 марта на уровне города изменили формат празднования Дня воссоединения Крыма с Россией", – сообщили в организации.

Группа в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" "Патриоты России", также ранее анонсировала набор массовки, сообщила, что на данный момент организаторы решают, проводить ли концерт.

По данным россСМИ, вместо широкого празднования в этом году будут точечные. Речь идет о флешмобах, лекциях, концертах, автопробегах и т. д., сообщил "Ведомостям" источник, близкий к Кремлю.

Напомним, в России 22 февраля на стадионе "Лужники" в Москве устроили шабаш под видом "праздничного концерта". В программе мероприятия, массовку для которого набирали по 500 рублей за "голову", – выступление российского президента Владимира Путина.

В своем выступлении российский диктатор снова говорил о войне против Украины. В этот раз Путин был особенно пафосным и необычно лаконичным.

Еще до начала шабаша в "Лужниках" выстроилась очередь за бесплатной гречкой и сосисками. Они интересовали россиян значительно больше, чем все остальное.