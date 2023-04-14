В России освободили РПЦ от запрета "отмывания" денег, полученных преступным путем

Русскую православную церковь освободили от требований закона, который должен бороться с отмыванием денег. Соответствующее решение 13 апреля приняла Государственная Дума Российской Федерации.

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Причиной указано то, что риски отмывания средств, полученных преступным путем, в РПЦ "низкие". Отметим, что документ, который делает исключение религиозным организациям, был подготовлен правительством страны-агрессора еще в 2020 году и прошел первое чтение в 2021-м.

Теперь закон 115-ФЗ ("О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма") не распространяется компании, которые производят или продают предметы религиозного назначения и религиозную литературу, если их единственным учредителем является религиозная организация.

Одновременно с этим бизнес религиозных организаций – юрлица, где они являются собственниками, – освобождается от обязанности предоставлять информацию о бенефициарных владельцах.

По данным минюста РФ, на территории страны официально зарегистрировано более 30 тысяч религиозных организаций, из них 80% находятся под контролем РПЦ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Недавно скандальный протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев отметился сексистским заявлением. Он считает, что женщин необходимо отстранить от управления жизнью, поскольку они созданы "варить кашу, вешать занавески и быть счастливыми".

– Ранее Ткачев называл смерть оккупантов на неспровоцированной агрессивной войне против Украины "лучшей из смертей". Он призывал молиться за то, чтобы погибшие россияне "отправились в рай".

– Еще осенью этот же протоиерей призвал оккупантов убивать украинцев и одновременно пожаловался на засилье "гадья, воровства и сволочей" в России.

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